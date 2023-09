Hier wird die Bahn ins Rollen gebracht: DB Werk Kassel feiert 130-jähriges Bestehen

Von: Bastian Ludwig

Blick zurück: Im Kasseler Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn wurden 1973 Schienenbusse verschiedener Baureihen ausgemustert. © Archivfoto: Hans-Joachim Baron

Das DB Werk Kassel repariert und wartet seit 130 Jahren Lokomotiven und Waggons. Dabei blickt das Werk auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Am heutigen Samstag wird gefeiert.

Kassel – Die meisten Kasseler kennen vom Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Harleshausen vor allem den weithin sichtbaren historischen Wasserturm, der zu einem Wahrzeichen im Stadtteil geworden ist. Deutlich mehr über das Unternehmen – das heute unter DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH Werk Kassel firmiert – können die Kasseler bei der am heutigen Samstag stattfindenden 130-Jahr-Feier auf dem Firmengelände am Frasenweg 20-36 erfahren. Von 10 bis 17 Uhr haben Besucher unter anderem die Möglichkeit, die Werkstätten zu besichtigen.

Der Kasseler Standort gehört nach Angaben der Bahn heute zu deren modernsten Instandhaltungswerken mit etwa 1000 Beschäftigten. Dabei blickt das Werk, in dem die Bahn vor allem ihre Dieseltriebzüge wartet, repariert und modernisiert, auf eine lange und wechselhafte Geschichte zurück. Entstanden ist es im Jahr 1893, weil die Werkstatt am Hauptbahnhof zu klein geworden war. In den Anfangsjahren arbeiteten 200 Menschen im Kasseler Werk.

Dessen Grundzüge hätten sich über die Jahre nur wenig verändert, heißt es von der Deutschen Bahn. Was es heute aber nicht mehr gibt, ist eine Bierausgabe. Dort mussten vor 100 Jahren die Neulinge und Auszubildenden das Bier für die Kollegen holen.

Während des Ersten Weltkrieges wurde das Werk, das sich inzwischen über 24 Fußballfelder erstreckt, bereits erstmals erweitert. 1925 entstand der 32 Meter hohe Wasserturm. Früher wurde das Wasser dafür aus der Fulda bis nach Harleshausen gepumpt, heute kommt es aus dem Leitungsnetz. Denn der achteckige Turm wird bis heute als Speicher für das Betriebswasser und als Löschwasservorrat genutzt.

Blick in die Werkstatt: Auf unserem Foto reparieren im Jahr 1973 Mitarbeiter des Kasseler Werkes einen Gleisbauzug. © Hans-Joachim Baron

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Hallen stark zerstört. 1500 Bombentrichter befanden sich auf dem Gelände. Doch schon bald wurde der Betrieb wieder aufgenommen. In der Nachkriegszeit wurden unter anderem Reisezugwagen umgebaut, Diesel Rangierloks und Gleisbauzüge repariert und Schienenbusse gewartet. Gut 2000 Mitarbeiter wurden zeitweise beschäftigt.

Als in den 70er- und 80er-Jahren der Autoverkehr zunehmend den Schienenverkehr verdrängte und Strecken und Fahrzeuge stillgelegt wurden, hatte dies Auswirkungen auf das Kasseler Werk. Eine Werksschließung stand im Raum. Während viele andere Ausbesserungswerke in Deutschland geschlossen wurden, blieb der Kasseler Standort trotz Auftragsrückgang und Personalabbau erhalten. Ab Mitte der 80er-Jahre sollte es wieder aufwärtsgehen. Mehrfach wechselten die Aufgabengebiete des Werkes. Seit 1996 ist es für die Unfallinstandsetzung zuständig, die bis heute eine große Rolle spielt. Ebenso gilt dies für die Aufbereitung von Fahrzeugkomponenten. Dafür wurde vor 20 Jahren die neue Drehgestell- und Radsatzwerkstatt eingeweiht.

Zeit der Auftragsflaute: Das Werk im Jahr 1983. Im Hintergrund ist der Wasserturm zu erkennen. © Hans-Joachim Baron

Dass das Werk eine Zukunft hat, ist auch daran abzulesen, das in diesem Herbst 40 neue Auszubildende eingestellt wurden. Über weitere Entwicklungen wird unter anderem Werksleiter Thomas Killmaier bei der Veranstaltung berichten. (Bastian Ludwig)

Veranstaltung: Frasenweg 20-36, 10-17 Uhr. Neben Essen und Getränken gibt es auch Attraktionen für Kinder. Wegen des Parkplatzmangels wird um Anreise mit dem ÖPNV gebeten. Bei Teilnahme an Werksrundgängen sind geschlossene Schuhe nötig.