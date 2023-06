Städtische Werke warnen vor Betrügern in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Die Betrüger behaupteten, einen Zähler ablesen zu müssen. © Weingartner-Foto/dpa

Zwei Betrüger haben sich bei einer Frau aus Harleshausen als Mitarbeiter der Städtischen Werke ausgegeben.

Kassel - Nach Angaben von Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke, klingelten die Männer bei der Frau und behaupteten, dass sie Zähler ablesen müssten. Sie zeigten Mitarbeiterausweise vor und nannten ihre angeblichen Namen. Zudem wollten sie, dass sie ein Formblatt unterschreibe.

Da die Zähler in der Wohnung der Frau jedoch erst vor rund einem halben Jahr abgelesen worden waren, wurde sie misstrauisch, verweigerte den Zutritt und fragte bei den Städtischen Werken nach.

Zum Glück. Weder die Namen seien bei dem Energieversorger bekannt, noch würden in dem Gebiet aktuell Zähler abgelesen. Bei den Ausweisen handele sich also klar um Fälschungen, bei den angeblichen Werke-Mitarbeitern um Betrüger. Die Städtischen Werke weisen auch darauf hin, dass Zählerablesungen oder andere Besuche im Regelfall angekündigt würden. (use)