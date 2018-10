Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Kassel-Harleshausen

Kassel. Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist auf der Wolfhager Straße zwischen Kassel-Harleshausen und Habichtswald-Dörnberg tödlich verunglückt.

Gegen 18.50 Uhr fuhr der Mann aus Habichtswald auf der Bundesstraße vermutlich von Kassel nach Westen, so die Polizei. Den ersten Ermittlungen zufolge kollidierte der Mann mit seinem Motorrad aus bislang unbekannter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 51-jährige Autofahrer aus Darmstadt wurde schwer verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Die Straße war an der Unfallstelle für etwa drei Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf etwa 15.000 Euro schätzt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.

