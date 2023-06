Unwetter in Kassel: Hagel hat Kaninchenzüchtern alle Dächer durchlöchert

Von: Andreas Hermann

Loch an Loch: Holger Bierschenk, Vorsitzender des Rassekaninchenzuchtvereins K38 Harleshausen, mit einem Kaninchen in der vom Hagel besonders beschädigten Ausstellungshalle. © andreas hermann

Schäden treffen Rassekaninchenzuchtverein K 38 schwer – Bitte um Spenden

Kassel/Harleshausen – Von den Schäden, die das Unwetter am Donnerstag in Kassel anrichtete, sind auch Vereinsanlagen im Stadtgebiet betroffen. Besonders schlimm hat es den Rassekaninchenzuchtverein K 38 Harleshausen erwischt. Der Hagel hat sämtliche Gebäude der nahe des Bahnhofs gelegenen Georg-Neumann-Gemeinschaftszuchtanlage durchlöchert. Das Dach der Halle, in der Ende August die nächste Ausstellung der Kaninchenzüchter stattfinden soll, sieht aus wie ein Schweizer Käse.

Erst habe dem Verein Corona schwer zu schaffen gemacht, weil in der Pandemie keine Ausstellungen möglich gewesen seien und man so auch keine Einnahmen habe erzielen können. Die Vereinskasse sei daher ohnehin ziemlich klamm, sagt Vorsitzender Holger Bierschenk. Und nun kämen auch noch die Kosten zur Beseitigung der Unwetterschäden auf den Verein zu. Er schätzt sie auf insgesamt rund 20 000 Euro.

Weil durch die löchrigen Dächer der Regen in die Stallanlagen eindringe, hätten einige Mitglieder bereits am Wochenende erste Schäden behoben. „Die Anlagen mit den Kaninchenställen müssen trocken sein“, sagt der 66-Jährige. Rund 150 Tiere seien aktuell in der Zuchtanlage untergebracht. 35 Mitglieder zähle der im Jahr 1913 gegründete Verein, der seit 1975 die städtische Fläche neben der Regiotram-Trasse gepachtet hat.

Klar sei, dass die Versicherung nicht die gesamte Schadenhöhe übernehme, berichtet Holger Bierschenk, der dem Verein seit 1969 angehört und seit 2003 dessen Vorsitzender ist. Der 66-Jährige wohnt in Gudensberg und fährt täglich nach Harleshausen, um seine Kaninchen zu füttern und in der Anlage nach dem Rechten zu sehen.

Um die nach dem Unwetter notwendigen Reparaturen und den Neuaufbau stemmen zu können, hat sein Sohn Timo Bierschenk im Internet eine Spendenaktion gestartet. „Dieser Verein ist unsere zweite Familie beziehungsweise unser zweites Zuhause. Und dieser Schritt fällt uns wirklich nicht leicht“, schreibt er zu dem Aufruf.

Rund 1400 Euro sind bei der Aktion bisher zusammengekommen. Die Kaninchenzüchter bitten neben Geld- auch um Sachspenden in Form von Balken, Dachlatten, Polyesterlichtplatten oder Elektrokabeln. Der Spendenaufruf ist über die Vereinsseite k38-harleshausen.npage.de zu finden.

(Andreas Hermann)