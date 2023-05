Wolf am Blauen See bei Kassel gesichtet – Tier wohl längst weitergezogen

Von: Thomas Siemon

Ungewöhnliche Begegnung: Auf diesem Waldweg in der Nähe vom Blauen See im Habichtswald war ein Wolf unterwegs. Das hessische Wolfszentrum hat bestätigt, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt. © Privat

Der Wolf war nun auch in der Nähe von Kassel unterwegs. Experten vermuten jedoch, dass das Tier inzwischen längst weitergezogen ist.

Kassel – Jetzt gibt es die Bestätigung: Das hessische Wolfszentrum in Gießen hat auf einem Foto, das am Blauen See bei Kassel gemacht wurde, eindeutig einen Wolf identifiziert. Der Wolf wurde am 10. Mai gesehen, so die Fachleute. An diesem Tag waren zwei 48-jährige Frauen aus Kassel in der Nähe der Künstlernekropole im Wald oberhalb der Rasenallee unterwegs. „Der Wolf hat sich für den Hund meiner Freundin interessiert“, sagt eine der beiden, die nicht mit Namen genannt werden will.

Die zwei Frauen, die sportlich beim Walken unterwegs waren, hätten daraufhin ihr Tempo beschleunigt. Nach einer Weile habe sich ihre Freundin umgedreht und den Wolf angebrüllt. Daraufhin sei er weggelaufen. Vorher hat eine der beiden Frauen noch ein Handyfoto gemacht. Dieses Foto wurde über die zuständige Försterin dann nach Gießen geschickt. Gleichzeitig informierte eine der Frauen die Klassenlehrerin ihrer Tochter, die auf die Montessorischule an der Rasenallee geht.

Auch dazu hat sich das Gießener Wolfszentrum geäußert. Für Menschen, die den umliegenden Wald für die Naherholung nutzen oder auch für Kindergartengruppen gebe es nach der Sichtung keinen Grund für eine Verhaltensänderung. Also auch keinen Anlass zur Panik.

Die Fachleute verweisen auf das Wolfsmonitoring vom 1. Mai 2022 bis Ende April 2023. Demnach gebe es in Hessen aktuell sechs Wolfsterritorien, davon drei mit einem Rudel. Hinzu kommen zwei Einzeltiere und ein Territorium mit bisher unklarem Status. Im Bereich des Blauen Sees sind demnach keine Wölfe langfristig sesshaft. Überall in Hessen sei jedoch mit durchziehenden Wölfen zu rechnen. Auf die Nachfrage, ob es sich bei dem Kasseler Wolf um ein krankes Tier handeln könnte, gab es gestern keine Antwort.

Zuletzt wurden im Landkreis Kassel Sichtungen und Verdachtsfälle in Wolfhagen (8. Februar), Helsa (1. März) und Söhrewald (2. Mai) gemeldet. (Thomas Siemon)

Wie sollte man sich verhalten? Wölfe sind nach Angaben von Fachleuten allgemein scheu und ziehen sich zurück, wenn sie Menschen wahrnehmen. Sollte es doch zu einer Begegnung kommen, sollte man sich ruhig verhalten und Abstand wahren. Die Tiere laufen meist ohne übermäßige Hast davon. Sollte das nicht der Fall sein, kann man Lärm machen und versuchen, das Tier einzuschüchtern. Weitere Hinweise gibt es unter hlnug.de/wolf im Internet.