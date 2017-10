Heftiger Knall bei Zusammenstoß

Kassel. Ein Unfall auf der Kreuzung Eisenschmiede/ Bunsenstraße in der Nordstadt hat in der Nacht zum Donnerstag für Aufsehen gesorgt.

Dabei wurden zwei Autofahrer verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und einer Mauer eines Tankstellengeländes.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner meldete eine Anwohnerin gegen 2.15 Uhr bei der Leitstelle der Polizei einen heftigen Knall mit sich drehenden Autos auf der Kreuzung. Die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, dass ein 31-jähriger Mann aus Kassel mit seinem Peugeot auf der Bunsenstraße stadteinwärts unterwegs war. An der Eisenschmiede beachtete er nicht die Vorfahrt eines Taxi-Mietwagens, den ein 37-Jähriger aus Kassel in Richtung der Holländischen Straße steuerte.

Die Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen, der Peugeot schleuderte durch den Aufprall beschleunigt über die Straße und kam an der gegenüberliegenden Mauer einer Tankstelle mit wirtschaftlichem Totalschaden zum Stehen.

Der 31 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, eine ambulante Behandlung am Unfallort reichte aus. Der 37-jährige Fahrer des Mietwagens, einem VW Golf, war nach Behandlung vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch an diesem Auto war ein erheblicher Frontschaden entstanden. Den Peugeot musste schließlich ein Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle bergen.

Die weitere Unfallsachbearbeitung wird beim Polizeirevier Nord geführt, so der Polizeisprecher. (use)

Rubriklistenbild: © picture alliance / Friso Gentsch