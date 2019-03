Heinrich-Heine-Straße: Fällung von Bäumen verschoben - Das passiert mit Geld und Aufträgen

Widerspruchsverfahren läuft

+ © Andreas Fischer Umstritten: Die Markierung wurde an Bäumen angebracht, die entlang der Heinrich-Heine-Straße gefällt werden sollten. Kritiker wollen das verhindern. © Andreas Fischer

Jetzt herrscht mindestens ein Jahr Stillstand: Der Zeitplan zum Fällen der Bäume in der Heinrich-Heine-Straße in Kassel wurde über den Haufen geworfen. Was passiert nun mit den Fördermitteln?