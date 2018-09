Helga Dietrich, die Juristin unter den Lehrern, geht in den Ruhestand

Kassel. Nach fast drei Jahrzehnten im Staatsdienst von Schulverwaltung verabschiedet sich die heute 63-jährige Helga Dietrich in den Ruhestand. Sie war zuletzt die Chefin von 59 festen Mitarbeitern und 70 abgeordneten Lehrkräften im Staatlichen Schulamt und zudem die Vorgesetzte von Schulleitern an insgesamt 128 Schulen in und um Kassel.

Vor einem knappen Jahr erst hatte Helga Dietrich, die Leiterin des Staatlichen Schulamts für die Stadt und den Landkreis Kassel, zusammen mit ihrer gesamten Behörde die neuen Räumlichkeiten im frisch renovierten Haus an der Wilhelmshöher Allee 64-66 bezogen. Jetzt räumt sie schon wieder ihren nagelneuen Schreibtisch.

Sie verabschiedet sich in den Ruhestand.

Im Jahr 2005 war die gebürtige Baden-Württembergerin aus dem Staatlichen Schulamt Bebra, wo sie stellvertretende Leiterin war, in gleicher Funktion nach Kassel gekommen, damals noch an die Holländische Straße. Sie muss lachen, wenn sie sich daran erinnert: „Damals hieß es, der Umzug an einen neuen Standort stehe kurz bevor.“

Aber es mussten erst noch geeignete, landeseigene Objekte gefunden werden. Und so sollten zwölf lange Jahre ins Land ziehen, in denen Dietrich – zeitweise als kommissarische Leiterin des Amts – im Spitzen-Team der Behörde tätig war. Hinderungsgrund auf der Karriereleiter zur Amtsleitung war Dietrichs Jura-Studium, denn in Hessen war die Leitung von Schulämtern Pädagogen vorbehalten. Bis zum Amtsantritt von Kultusministerin Dorothea Henzler. Danach, 2009, wurde Dietrich zur ersten Juristin in Hessen, die die Fäden eines Schulamts in der Hand hielt.

Ihren Job hat sie stets mit Begeisterungs- und Teamfähigkeit gemacht. Sie ist eine gut gelaunte Macherin. Stand sie vor der Aufgabe „Wir müssen das umsetzen. Wie kriegen wir das hin?“ war sie in ihrem Element. Planen, Strukturen schaffen, verhandeln, gestalten und auf dem Weg die Mitarbeiter mitnehmen – das liege ihr. „Man wuppt nichts alleine“, lautete ihre Devise.

Und gewuppt hat das Schulamt unter ihrer Leitung eine Menge. Dietrich übergibt ihrem Nachfolger – die Stelle wird für den 1. April 2019 ausgeschrieben – ein gut bestelltes Feld: Nicht zuletzt aufgrund der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Schulträgern laufe der Pakt für den Nachmittag erfolgreich, sei man mit dem Ausbau des Ganztags weit, funktionierten die Modellregion Inklusion sowie die Flüchtlingsbeschulung – vor allem im Vergleich mit anderen Regionen – ausgesprochen gut. In Sachen Übergangsmanagement ist man „ein Leuchtturm“ in Hessen.

Im Amt seien alle Stellen besetzt und auch das Thema Lehrermangel an Grundschulen, das im vergangenen Jahr für Schlagzeilen sorgte, sei in Nordhessen nicht virulent gewesen. Alle Planstellen seien besetzt gewesen. Dazu kommen jede Menge gute Nachrichten, wie die Fließband-Erfolge aus dem Schülerforschungsszentrum Nordhessen, wo Jungforscher einen Wettbewerb nach dem anderen gewinnen.

Dietrich hat ihre Aufgaben erledigt. Ihrem Ruhestand kann die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern gelassen und mit Freuden entgegensehen. Auf mehr Zeit für das einjährige Enkelchen freue sie sich, darauf, ihr Frühstück auf der Terrasse ihrer Wohnung im Vorderen Westen zu genießen und sich nicht mehr verplanen lassen zu müssen. „Ich glaube kaum“, so Dietrich, „dass bei mir Langeweile aufkommt.“