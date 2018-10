Kasseler Herbstausstellung 2018: Indien steht im Mittelpunkt

400 Aussteller gestalten diesmal die Herbstausstellung Kassel 2018 vom 3. bis 11. November in den Messehallen. Gezeigt wird eine Sonderschau zum Thema Indien.

Herbstausstellung Kassel 2018: Wann findet sie statt?

Die Herbstausstellung in Kassel ist eine regionale Verbraucherausstellung, richtet sich an die ganze Familie, und findet von Samstag, 3. November, bis Sonntag, 11. November, in den Kasseler Messehallen, Damaschkestr. 55 statt. Veranstalter ist die Messe Kassel GmbH. Das Messegelände umfasst 13 Hallen auf dem rund 30.000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände mit einer guten Verkehrsanbindung. Sie lockt alljährlich viele 1000 Besucher an. Neben der Herbstausstellung Kassel und vielen anderen Messen gibt es die Kasseler Frühjahrsausstellung - eine Messe für Garten, Reisen, Freizeit, Heim, Energiesparen und Natur, die 2019 vom 2. bis 10. März stattfindet.

Herbstausstellung 2018: Die Öffnungszeiten

Die Herbstausstellung in den Kasseler Messehallen ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Kasseler Herbstausstellung: Welche Sonderschau wird gezeigt?

Sie steht unter dem Motto "Indien". Das ist ein Land von unendlicher Vielfalt und einer atemberaubenden Palette von Farben, Gerüchen, Bräuchen, Sprachen und Landschaften. Zudem gibt es dort sagenhafte Tempel, Paläste und Bauwerke von unglaublicher Schönheit wie den prachtvollen Palast Taj Mahal, der in seiner Art einmalig in der Welt ist.

Wie soll das Thema Indien bei der Herbstausstellung umgesetzt werden?

Die Exotik dieses Subkontinents spiegele sich in der „üppig gestalteten Sonderschau" wider, sagt Matthias Tesch von der Messe Kassel. Farbenfrohe Blütenketten, eine ausladende Wasser-, Licht- und Klanginstallation, indischen Zelte, verführerisch zubereitete Gerichte, kunstvoll gefertigte Möbel, meisterliches Handwerk, filigraner Schmuck und ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Musik und Tanz würden den Besuchern der Herbst-Ausstellung geboten. Bereits im vergangenen Jahr war das südasiatische Land Thema bei der Herbst-Ausstellung.

+ Viele Stände: Stände zum Thema Kochen und Haushaltsgeräte sind immer wieder gern besucht auf der Kasseler Herbstausstellung. © Archivfoto: Schachtschneider/nh

Was bietet die Herbstausstellung?

Es gibt die großen Bereiche Wohnen, Einrichten, Bauen, Mode, Schmuck, Haushalt und Freizeit, einen Torten-Workshop und die große Weihnachtswelt. Dort präsentieren über 50 Aussteller kunstvoll gefertigte Produkte.

Herbstausstellung Kassel 2018: Aussteller

Aussteller aus Kassel sind beispielsweise die Städtischen Werke (Halle 2, Stand 224). Es gibt einen Stand von Saft King Markthalle Kassel mit frisch gepresstem Orangen- und Granatapfelsaft (Halle 8). Samen Rohde (Halle 5, Stand 508) verkauft Leuchtsterne, Lenkschlitten, Schneeschieber, Holzschlitten und Vogelhäuser. Handgefertige Krippen und Krippenfiguren bietet Quer Beet (Halle 5, Stand 510) an. Das Polizeipräsidium Nordhessen (Halle 13, Stand 1301) hat einen Stand zum Thema Prävention. Die HNA ist in Halle 1 (Stand 143) zu finden und bietet ein Gewinnspiel an. Der Förderverein der Luftrettungsstation "Christoph 7" gibt in Halle 13 (Stand 1306) Informationen zur Luftrettung, und bei Carola Justo kann man in Halle 8 Kunst, Kunstdrucke, Postkarten und Kunstbroschüren erstehen. Viele andere Aussteller kommen aus Kassel.

Welche Kasseler Partnerstadt spielt diesmal eine besondere Rolle?

Im Rahmen des 30-jährigen Partnerstadt-Jubiläums zwischen Kassel und Jaroslawl (Russland) präsentiert sich die an der Wolga liegende Stadt mit Kunst und Kultur. Seit mehr als 1000 Jahren haben Region und Stadt Jaroslawl Erfahrungen in Handwerk und Volkskunst gesammelt. Die Stadt gehört zu den malerischen altrussischen Städten.

Was gibt es für Kinder bei der Herbstausstellung 2018 in Kassel?

In der Kinderwelt warten vielfältige Abenteuer auf die jüngsten Ausstellungsbesucher. Neben den Attraktionen in der Halle 10 wie Father-&-Son-Erlebniswelt, Water Walking Ball Attraktion, Mini-Truck-Club aus Söhrewald, Nautilus Kinderspaß und dem Zaubergarten von Ruth Heinemann ist es das Programm in der Halle 11, das für Familien interessant ist und auch zum Besuch von Kindergarten- und Schulkindern einlädt. Dort stehen beispielsweise Feuershows, Fair Fight-Kräftemessen mit Encounter Bats sowie ein Indianercamp, Ritterlager, Spielaktionen, ein Mitmach-Zirkus und ein Didgeridoo-Schnupper-Workshop auf dem Programm. Eltern, die in Ruhe über die Ausstellung bummeln wollen, können ihren Nachwuchs im Kindergarten der Messe abgeben.

Seit wann gibt es die Herbstausstellung in Kassel?

Die erste Ausstellung in Kassel nach dem Zweiten Weltkrieg war die „Deutsche Erfinder- und Neuheiten-Ausstellung" vom 18. bis 27. August 1961 in der Kasseler Stadthalle. Diese wurde zugleich als Verbraucher-Ausstellung für Neuheiten veranstaltet und hatte 24.000 Besucher. Die erste Hausfrauen-Ausstellung, die die Tradition der Messen und Ausstellungen begründete und seit dem Jahr 1973 Herbst-Ausstellung heißt, fand erstmals vom 21. bis 29. September 1963 in der Kasseler Stadthalle statt.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt kostet pro Tag 7 Euro (ermäßigt 6 Euro). Ab 14.30 Uhr gibt es ein Nachmittagsticket für 4 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und ein bis vier Kinder unter 14 Jahren kostet 12 Euro, Kinder zwischen sieben und 14 Jahren zahlen zwei Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Schulklassen (7-14 Jahre) zahlen 2 Euro pro Kind.

Herbstausstellung Kassel Aue: Wie kommt man zu den Messehallen?

Mit dem Bus der Linie 12. Für Autos gibt es kostenlose Parkplätze.