Herkules-Bergrennen wird 100 Jahre alt – am Wochenende rollen Oldtimer wieder

Von: Sven Kühling

Vorbei an der Alten Wache: So erlebten die Zuschauer das erste Rennen 1923. Von hier ging es weiter durch den Bergpark hoch bis zum Herkules. Ab den 50er-Jahren wurde dann von Motorrädern ein Rundkurs durch den Park befahren. © privat/nh

60 ausgewählte Fahrzeuge sind am Wochenende beim Herkulesrennen in Kassel, unterhalb des Schlosses Wilhelmshöhe, am Start.

Kassel – Gleich drei originale Bugatti-Rennwagen aus den Jahren 1927 und 1929 rollen am kommenden Wochenende, 29./30. April, unterhalb des Schlosses Wilhelmshöhe an die Startlinie. Sie sollen zusammen mit rund 60 weiteren historischen Autos und Motorrädern an den 100. Geburtstag der Herkules-Bergrennen erinnern. Das Erste fand am 2. September 1923 statt. Auch der Typ des ersten Siegerautos von 1923, ein Daimler aus dem Jahr 1922, kündigt Organisator Heinz Jordan an.

Gefahren wird an beiden Tagen ab 9.30 Uhr auf einer etwa drei Kilometer langen Strecke ab dem großen Parkplatz der MHK unterhalb des Schlosses Wilhelmshöhe. Bis oberhalb des Schlosshotels – vorbei an der Alten Wache – sind die Teilnehmer dann ein Stück auf der früheren Bergrennstrecke unterwegs, die vorbei am Aquädukt, am Kaskadenrestaurant über die im Wald gelegenen Serpentinen bis hinauf zum Herkules führte. Bis 1927 wurde diese Strecke befahren. „Sie gehörte damals zu den schwierigsten Rennstrecken überhaupt, mit einer Steigung von bis zu 18 Prozent“, sagt Jordan.

Einer von drei Bugatti-Rennwagen: Auch dieser Bugatti 35 A aus dem Jahr 1927 ist in Kassel am Start. © Andreas Fischer

Ab 1951 fand das Rennen dann auf einem Rundkurs durch den Bergpark als Bergringrennen für Motorräder statt. Bis zu 80 000 Zuschauern strömten in den Park.

Besuch des Herkulesrennens ohne Eintritt An beiden Tagen beginnen die Demoläufe ab 9.30 Uhr. Von 12 bis 13.30 Uhr werden alle Fahrzeuge in der Mittagspause auf dem Parkplatz ausgestellt. Der letzte Zieleinlauf ist für 16.30 Uhr geplant. Laut Veranstalter „J&K Automobiles Kulturgut“ bietet die KVG an beiden Tagen zusätzlich Fahrten auf der Linie 1 in den Bergpark an. Weitere Infos, auch zu einem Pendelbus gibt es unter kvg.de. Stellplätze für Oldtimer-Fahrer stehen auf dem Parkplatz für 5 Euro zur Verfügung. Der Besuch der Veranstaltung kostet keinen Eintritt. Die Durchfahrt für Autos ist ab Seebergstraße und Mulang gesperrt.

Die jetzige Tour führt deutlich unterhalb des Herkules’ weiter über die Tulpenalle entlang des Bergparks, der seit 2013 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. In den Park selbst dürfen die Rennwagen deshalb nicht mehr fahren.

Während beim bis 1927 ausgetragenen Herkules-Bergpreis natürlich noch auf Bestzeit gefahren wurde, steht jetzt einfach der Blick auf die Schätze der Automobilgeschichte im Vordergrund. Jordan spricht von einem „rollenden Museum“. „Das sind richtig alte, wunderschöne Autos“, sagt der 62-Jährige.

Wiederauflage: Ab 2005 fand der Herkules-Bergpreis in neuer Form statt. Mit dem Titel Weltkulturerbe durften die Autos – wie hier 2015 – dann aber nicht mehr durch den Park selbst rollen. © Andreas Fischer

Am Start sind laut Veranstalter etwa: Ein Mercedes 28/95 ebenfalls aus dem Jahr 1922, ein Steiger Sport – laut Jordan gibt es davon nur noch zwei auf der Welt – ein Simson Supra S Rennwagen von 1925, ein Tatra 12, ein Riley Brooklands Speed und ein Eisenach BMW 3/15. Hinzu kommen Motorräder von NSU, Horex, Puch und Gilera. Hauptsponsor Lotus ist mit einem Lotus Eleven Le Mans aus dem Jahr 1957 dabei.

Auch das Fahrerlager selbst und die Präsentation der Sponsoren auf dem großen Parkplatz kündigt Jordan als Anziehungspunkt für Rennbesucher an. Unter anderem gebe es einen herausgeputzten Renndienst samt Werkstattabteil von Aral, das Kasseler Technikmuseum und die KVG zeigten historische Busse und Lkw. Circa 40 Helfer, so der Organisator, alle durch seine Flugplatzrennen erprobt, habe er im Einsatz. Und natürlich biete Caterer Rudolph Speisen und Getränke an beiden Tagen auf dem Gelände an.

Deutlich moderner: Hauptsponsor Lotus bringt einen Lotus Eleven Le Mans aus dem Jahr 1957 mit. © Andreas Fischer

Die Veranstalter wollen die Historie des Bergpreises würdigen. So laufe man mit den Teilnehmern am Freitag die alte Strecke hoch bis zum Kaskadenrestaurant, um zu essen. Jordan: „Das war auch vor 100 Jahren schon so. Damals hat sich der eine oder andere am Abend vorher auch Mut angetrunken.“