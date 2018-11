Gezieltes Training fürs Gehör

Sinnvolle Ergänzung zu modernen Hörgeräten: Die terzo-Gehörtherapie, die im Raum Kassel exklusiv von Hess Hören angeboten wird, optimiert das Sprachverstehen

Wie bitte? Diese Frage müssen Menschen mit Hörverlust häufig stellen, weil sie ihre Gesprächspartner nur schwer verstehen. In lauter Umgebung wie einem Café oder an einer Straße ist eine Unterhaltung kaum möglich. Der Grund: Wenn das Hörvermögen abnimmt, ist auch die Filterfunktion des Gehörs gestört. Das Gehirn verlernt, wichtige von unwichtigen Geräuschen zu unterscheiden. Eine Möglichkeit, dieses Filtervermögen zu trainieren, ist die terzo-Gehörtherapie, die im Kasseler Raum exklusiv in den Filialen von Hess Hören angeboten wird. Im Interview erklärt Hörgeräteakustikermeisterin Aline Heubach, wie diese Methode funktioniert.

Viele Menschen entscheiden sich für ein Hörgerät, um ihren Hörverlust auszugleichen. Zufriedenstellend ist das Hörerlebnis aber nicht für jeden. Woran liegt das? Aline Heubach: Wenn das Hörvermögen nachlässt, nimmt auch die Sensibilität der so genannten Hörfilter im Gehirn ab. Die sorgen normalerweise dafür, dass störende Nebengeräusche – zum Beispiel das Stimmengewirr in einem Café oder das Ticken einer Uhr – ausgeblendet werden. Funktionieren die Hörfilter nicht mehr, wirken die Hintergrundgeräusche lauter. Das eigentlich Wichtige ist mit einem Hörgerät kaum noch heraushörbar.

Warum ist die terzo-Gehörtherapie eine sinnvolle Ergänzung zur Hörgeräteanpassung? Aline Heubach: Um ein optimales Hörergebnis zu erreichen, benötigt man nicht nur ein technisch hochwertiges Hörgerät. Parallel dazu sollte auch die natürliche Filterfunktion des Gehirns wiederbelebt werden. Mit der wissenschaftlich entwickelten terzo-Gehörtherapie werden die Hörfilter mithilfe spezieller Übungen aktiviert. Das Gehör lernt so innerhalb kurzer Zeit, wieder wichtige von unwichtigen Geräuschen zu unterscheiden. Anschließend ist das Hörerlebnis mit einem Hörsystem deutlich natürlicher und angenehmer.

Wie läuft eine solche Therapie ab? Aline Heubach: Vor jeder terzo-Gehörtherapie beraten wir unsere Kunden ausführlich. Wir erläutern unter anderem die Funktionsweise des Gehörs und analysieren das individuelle Hörvermögen. Das zweiwöchige Gehörtraining findet dann bequem zuhause statt. Trainingsmaterialien sind ein CD-Player mit Übungs-CD, ein Trainings-Handbuch und spezielle Trainingshörsysteme, die genau auf die Anforderungen der Übenden zugeschnitten sind.

Sind diese Übungen kompliziert? Aline Heubach: Im Gegenteil: Sie sind nicht nur leicht verständlich, sie machen sogar Spaß. Diese Rückmeldung bekommen wir häufig von unseren Kunden. Wichtig ist allerdings ein konsequentes Training. Wer sich für eine terzo-Gehörtherapie entscheidet, sollte täglich etwa eine Stunde lang üben. Nach etwa zwei Wochen hat sich die Filterfunktion des Gehörs in der Regel so weit verbessert, dass die ideale Hörgerätetechnik ausgewählt werden kann. Denn mit einem gut trainierten Gehör kann der Kunde die qualitativen Unterschiede der verschiedenen Hörsysteme viel besser beurteilen.

Ist eine terzo-Gehörtherapie auch sinnvoll, wenn man schon länger ein Hörsystem nutzt? Aline Heubach: Natürlich, eine terzo-Gehörtherapie kann man jederzeit durchführen, um das Hörergebnis zu optimieren.

In Ihrer Filiale bieten Sie die terzo-Gehörtherapie seit etwa eineinhalb Jahr an. Welche Erfahrungen haben Ihre Kunden seitdem gemacht? Aline Heubach: Wir bekommen fast ausschließlich positive Resonanz. Viele Kunden sind erstaunt, wie sich das Hören innerhalb kurzer Zeit deutlich verbessert. Für sie bedeutet das einen Gewinn an Lebensqualität. In regelmäßigen Tests dokumentieren wir die Entwicklung des individuellen Hörvermögens im Laufe der Gehörtherapie. Sie zeigen: terzo funktioniert.

Zur Person

+ Aline Heubach gehört seit 19 Jahren zum Team von Hess Hören. Nach ihrer Ausbildung zur Hörgeräteakustikerin qualifizierte sie sich zur Audiotherapeutin, seit 2011 ist sie Hörgeräteakustikermeisterin. Bei Hess Hören ist sie als Beraterin für Geräteanpassung, Hörtraining, Gehörschutz und Zubehör tätig.

