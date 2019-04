Hessen-Bilanz: Verkehrssünder mussten 68 Millionen Euro zahlen

Von Verkehrssündern hat das Land Hessen im vergangenen Jahr gut 68 Millionen Euro an Bußgeldern kassiert – fast 9 Mio. Euro mehr als 2017.

Die Steigerung sei darauf zurückzuführen, dass mehr kontrolliert und geblitzt wurde, teilte das Regierungspräsidium Kassel am Freitag in einer Jahresbilanz mit. Als zentrale Bußgeldstelle für das Land Hessen bearbeitet die Behörde landesweit – bis auf Frankfurt – alle Verfahren ab 60 Euro Bußgeld sowie erfolglose Verwarnungen aus Städten und Gemeinden.

Bemerkbar gemacht hat sich laut Behördenleiter Peter Koch, dass neue Tempomessanlagen angeschafft und Messstellen wieder in Betrieb genommen wurden, Letzteres betrifft den Elzer Berg, eine acht Kilometer lange Gefällstrecke an der A3 bei Limburg, wo nach längeren Bauarbeiten seit Mitte 2018 wieder geblitzt wird. Die stationäre Anlage dort gilt mit 20 000 Messungen pro Monat als größte ihrer Art in Hessen.

Landesweit hatte die Zentrale Bußgeldstelle 1,28 Millionen Verfahren gegen Verkehrssünder zu bearbeiten, das waren 118 000 mehr als im Jahr zuvor. Bei fast zwei Drittel der Verfahren war zu hohes Tempo der Hintergrund, bei jedem fünften Fall ging es um Parkverstöße.

Die beim RP Kassel angesiedelte Behörde hat im Lauf des Vorjahres 482 000 Bußgeldbescheide erlassen, davon waren 30 000 mit einem Fahrverbot verbunden. Zur Vollstreckung von Geldforderungen wurde in 183 000 Fällen ein Gerichtsvollzieher losgeschickt, gegen 11 000 uneinsichtige Schuldner wurde Erzwingungshaft beantragt.

Behördenleiter Koch wies auf ein Problem hin, das in der Kommunikation mit Verkehrssündern mittlerweile „sehr häufig“ auftauche: Viele, die einen Einspruch an die Bußgeldstelle richten, würden dies per herkömmlicher E-Mail tun – „obwohl auf unseren Bescheiden ausdrücklich steht, dass das rechtlich nicht zulässig ist.“ Die Folge sei häufig, dass die Einspruchsfrist bereits verstrichen ist, wenn die Behörde postwendend auf den Fehler aufmerksam macht.

Eine E-Mail sei in solchen Fällen nur dann rechtsgültig, wenn spezielle elektronische Signaturverfahren genutzt werden. Die Technik dafür, etwa Personalausweis-Lesegeräte für den heimischen PC, sei aber noch kaum verbreitet. Vor diesem Hintergrund stellt die Bußgeldstelle klar:

Per normaler E-Mail kann man allenfalls erläuternde Äußerungen im Rahmen des Anhörungsverfahrens abgeben. Ein Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid ist auf diesem Weg jedoch nicht rechtsgültig. Er sollte nach wie vor am besten per Post an die Behörde gerichtet werden.

Für das laufende Jahr rechnet die Zentrale Bußgeldstelle damit, dass die Zahl der Verfahren durch mehr Messtechnik weiter steigt. Ein Element dabei ist die Lkw-Waage an der A44 bei Kassel, die sicherstellen soll, dass Fahrzeuge über 3,5 Tonnen nicht auf die Bergshäuser Brücke fahren, die zurzeit saniert wird.

Gegen Fahrer, die das trotzdem versucht haben, wurden allein seit Mitte Februar 1935 Verfahren eingeleitet, hieß es. Das Bußgeld betrage hier in der Regel 500 Euro und sei mit zwei Monaten Fahrverbot verbunden. Da Letzteres gegen ausländische Fahrer nicht durchsetzbar sei, hätten diese mit 1000 Euro Bußgeld zu rechnen. Drei Viertel aller schweren Fahrzeuge, die verbotswidrig auf die Brücke fahren, werden laut der Behörde von Lenkern aus Nachbarländern gesteuert.

Für höhere Fallzahlen bei Tempoverstößen dürfte auch sorgen, dass das Land Hessen im März fünf weitere sogenannte Enforcement Trailer angeschafft hat. Das sind gepanzerte Hochleistungs-Blitzer, die am Straßenrand abgestellten Anhängern ähneln. Jede Anlage liefert pro Woche etwa 7500 Bilder von Tempoverstößen, je nach Aufstellort. Sieben Geräte sind nun landesweit im Einsatz, das nordhessische Exemplar stand vor Kurzem an einer Baustelle der A49 in Höhe Baunatal-Mitte.