Die Fulda wird immer beliebter: Darum lieben die Kasseler ihren Fluss mehr denn je

Von: Matthias Lohr

Auch sie mag die Fulda: Hanna Cranen beim Sprung in den Fluss. © Schachtschneider, Dieter

Schwimmen, SUP, Rudern und viel mehr: Die Kasseler haben ihre Fulda wiederentdeckt. Auch die Stadtverwaltung freut sich über den Trend und überarbeitet gerade ihr Fuldakonzept.

Kassel – Es scheint, als habe Kassel in den vergangenen Jahren einen neuen Stadtteil bekommen: Die Menschen haben ihre Fulda wiederentdeckt – zum Schwimmen, SUP-Fahren oder einfach nur zum Abhängen. Der Trend hat sich im bald zu Ende gehenden Sommer fortgesetzt. Die Stadt hat darauf bislang noch nicht reagiert. Warum ist die Fulda so beliebt? Und was vermissen die Kasseler an ihrem Fluss?

Die Schwimmer

Manfred Heide schwimmt seit über 50 Jahren – und am liebsten in der Fulda. „Hier kann ich kilometerlang schwimmen und habe Abwechslung“, sagt der 83-Jährige aus Baunatal-Großenritte. Im Freibad war er schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Dabei würde Heide mit seinem durchtrainierten Körper auch dort eine gute Figur machen. Früher war er Langstreckenläufer. Er schätzt, dass er in seinem Leben 150 000 Kilometer gerannt ist. Mit 63 Jahren begann er mit dem Gewichtheben und wurde in seiner Altersklasse sogar Weltmeister. Nun schwimmt er dem Alter davon. Die Fulda ist für ihn ein Jungbrunnen.

Auch Sascha Werner geht lieber an die Fulda als ins nahe Auebad. „Alles an der Fulda ist geiler“, sagt der 42-Jährige, der praktisch jedes Wochenende Zeit am Fluss verbringt. Allerdings wünscht sich Werner mehr Möglichkeiten, etwa ein Beachvolleyballfeld. Zudem fehlen am gesamten Abschnitt zwischen Draht- und Damaschkebrücke öffentliche Toiletten, wie er bemängelt.

Die SUP-Fahrer

Stand-up-Paddeln ist bereits seit einigen Jahren Trendsport. Und dieser Trend hört gar nicht mehr auf. 2020 eröffnete auf dem Gelände der Wassersport-Vereinigung Cassel (WVC) ein vollautomatischer SUP-Verleih. Der Standort „Fullestrand“ war hessenweit der einzige des Potsdamer Start-ups Kolula SUP. Mittlerweile gehört die Station zur Firma Heiuki Share aus Wien, ist an sonnigen Tagen aber immer noch ausgebucht, wie Mirco Horn sagt, der beim WVC als SUP-Instructor tätig ist. Auch Vereinsmitglied Sabine Pfaff stellt sich gern aufs Wasser. Die Schauenburgerin hat diese Woche einige Tage in einem der Wohnwagen auf dem WVC-Gelände verbracht und sagt: „Es schläft sich gut hier. Die Fulda ist wie Urlaub.“

Das sehen immer mehr so, weshalb auf dem Wasser viel los ist. Bereits im ersten Corona-Jahr entdeckten die Kasseler ihren Fluss wieder. WVC-Vorsitzender Axel Dietrich sagte 2020: „So voll wie in diesem Jahr war es noch nie.“ Schwimmer, SUP-Fans und Ruderer müssen sich den Fluss mit Booten teilen, die seit der Wiedereröffnung wieder die Schleuse passieren können. Die Fulda ist eine Bundeswasserstraße, weshalb gilt: Jeder muss auf den anderen Rücksicht nehmen. Sportstudent Mackenzie Lyell, der am Dienstag mit Kommilitonen seine erste Ruderstunde absolvierte und dabei kenterte, geht darum lieber am Wehr in Guxhagen in die Fulda: „Dort ist nicht so viel los.“

Der Architekt

Ein Lieblingsort von documenta-Besuchern vorigen Sommer war das Luftbad am Hiroshima-Ufer. Kasseler Architekten hatten an der Spitzhacke neben einer Sandfläche Holzstege, Umziehkabinen und einen Kiosk aufgebaut. Viele wünschten sich, dass das bleiben könnte, doch Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) war dagegen. Das Fulda-Paradies gab es nur einen Sommer lang. Markus Hanisch, einer der verantwortlichen Architekten, sagt heute: „An der Fulda gibt es kaum eine Stelle, an der man sich als Schwimmer wirklich eingeladen fühlt.“ Von der Stadt wünscht er sich, dass sie bestimmte Bereiche definiert, wo es etwa Umkleiden und Liegemöbel gibt.

Die Stadt

Auch im Rathaus hat man festgestellt, „dass die Kasseler Bevölkerung die Fulda und ihre Ufer wiederentdeckt hat und vermehrt für Aufenthalt und Freizeitaktivitäten nutzt“, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärt. Vorangetrieben werden soll „diese erfreuliche Entwicklung“ mit dem Fuldakonzept. Bereits 2015 hatten die Stadtverordneten beschlossen, dass ein Entwicklungskonzept für den gesamten Flussraum auf den Weg gebracht werden soll. Ideen gibt es seither viele – von öffentlichen Badestellen bis zu einer stehenden Welle für Surfer, wie es sie im Münchner Eisbach gibt. Passiert ist seither jedoch wenig. Laut dem Umwelt- und Gartenamt befindet sich das Konzept „in einer letzten Überarbeitungsphase“. Voraussichtlich bis Ende des Jahres soll es der Politik vorgelegt werden. Kritiker befürchten, dass noch viel Wasser die Fulda hinabfließen wird, ehe etwas umgesetzt wird. Immerhin: Es ist alles im Fluss. (Matthias Lohr)