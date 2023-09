Katzenschwemme in Kassel bringt Tierschützer in Not

Von: Christina Hein

Zahm geworden: Melanie Schweighöfer hat diesen Katzenjungen mit seinen Geschwistern und seiner Mutter gefangen und pflegt ihn solange, bis er in zuverlässige Hände abgegeben kann. © Christina Hein

Geschätzt 5000 wilde Katzen leben in Kassel. Es werden immer mehr. Tierschützer bekämpfen mit Fangaktionen die Vermehrung der Katzen.

Kassel – Die Folgen des Haustierbooms zu Corona-Zeiten zeigen sich mit voller Wucht. Tierschützer in und um Kassel schlagen Alarm: Es gibt immer mehr ausgesetzte Tiere. Tierheime wie die Wau-Mau-Insel oder die Katzennothilfe in Hessisch Lichtenau sind wie andere Tierasyle in der gesamten Republik am Limit. Sie können kaum mehr Tiere, vor allem keine Katzen mehr, aufnehmen.



Der Präsident des deutschen Tierschutzbundes, Thomas Schröder, erklärte jüngst, ihm sei derzeit kein Tierheim in Deutschland bekannt, das nicht voll ist und keine Tiere mehr aufnimmt, nicht einmal solche, die gefunden oder vom Veterinäramt beschlagnahmt wurden, oder aber mehr Tiere beherbergt als eigentlich vorgesehen.

Tierschützer kommen nicht mehr hinterher, wilde unkastrierte Tiere einzufangen, um die Katzenschwemme einzudämmen. „So dramatisch war es noch nie,“ sagt Melanie Schweighöfer vom Verein Tatzenhilfe: Das Katzenelend, das wir täglich auf den Straßen von Kassel erleben, ist schwer erträglich.“ Es gibt zu viele unkastrierte Tiere, die sich in kurzen Abständen vermehren. Offizielle Stellen gehen von 2000 verwilderten Katzen in Kassel aus. „Nach unseren Schätzungen sind es weit mehr als doppelt so viele“, sagt Schweighöfer.



Hilfe: Das etwa zehn Wochen alte Kätzchen wird zunächst entwurmt. © Hein, Christina

Zu den vielen herrenlosen Tieren habe nicht nur das abflauende Interesse am Haustier geführt. Auch Ebbe in vielen Haushaltskassen und die zu Beginn des Jahres gestiegenen Tierarztgebühren, bringen viele Besitzer dazu, sich ihrer Tiere zu entledigen.



Schweighöfer und ihre Mitstreiter vom Tierschutzverein Tatzenhilfe sind manchmal täglich unterwegs, um im Stadtgebiet verwilderte, meistens kranke und unterernährte Katzen und Katzenbabys einzufangen. Sie werden von den Vereinsmitgliedern aufgepäppelt und wenn sie alt genug sind, mit Hilfe von Spendengeld kastriert.



Schweighöfer wirft der Stadt Kassel vor, die 2016 in Kraft getretene Katzenschutzverordnung, wonach Tierhalter verpflichtet sind, ihre Freigänger-Katzen registrieren und kastrieren zu lassen, nicht anzuwenden. Die offensichtlichen Verstöße würden nicht geahndet.

Zu Vorwürfen, die Katzenschutzverordnung werde nicht angewendet, heißt es von Seiten der Stadt: „Die Einhaltung der Katzenschutzverordnung wird regelmäßig von der städtischen Tierschutzüberwachung des Amts Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit überprüft. Werden Verstöße festgestellt, wird schriftlich die Mängelbeseitigung unter Fristsetzung eingefordert. Nur in seltenen Fällen ist eine formale Anordnung mit Androhung von Zwangsgeld erforderlich.“

Mit Futter angelockt und dann gefangen: Dieses Katzenbaby wird erst einmal gepäppelt, bis es ab einem Alter von sechs Monaten kastriert werden kann. © privat/nh

Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, in den sich Melanie Schweighöfer zwei bis drei Mal in der Woche – manchmal täglich – begibt. Wilde, unkastrierte Katzen vermehren sich in Kassel in rasender Geschwindigkeit. Melanie Schweighöfer, die sich im Tierschutzverein Tatzenhilfe engagiert, hat es sich zur Aufgaben gemacht, möglichst viele Tiere einzufangen, damit sie danach kastriert und die unkontrollierte Vermehrung unterbrochen werden kann.

„Was glauben Sie, wieviel Katzenelend ich jede Nacht sehe? Wie viele kranke, verendete und überfahrene Tiere? Das tut weh.“ Infektionen, Katzenschnupfen und andere Seuchen breiteten sich aus. „Und es gibt laufend mehr Katzenbabys.“

Ausgerüstet mit Futter zum Anlocken, einer Lebendfalle, einem Transportbehälter und einer Wildkamera geht sie auf Katzenfang: Zuvor hat wieder mal jemand beim Tierschutzverein Tatzenhilfe angerufen und wilde, vermeintlich herrenlose Katzen in der Stadt gemeldet. Sie halten sich oft auf abgelegenen Geländen, Brachen und Gärten auf, manchmal aber auch an stark befahrenen Straßen.

In der Regel muss Schweighöfer die Tiere erst einmal suchen und dann unter die Lupe nehmen. Mit einem Chip-Reader kann sie feststellen, ob die Tiere einen Besitzer haben und gemeldet sind. Das sei selten der Fall. Könne sie doch Besitzer ausmachen, sagten die in der Regel: „Das ist nicht unsere Katze.“

Oft sind es trächtige Tiere oder Katzenmütter mit Jungen, zu denen sie gerufen wird. Dann macht sich Schweighöfer häufig noch in der Nacht auf die Suche. Als Zeitungsausträgerin fängt sie um 4 Uhr morgens an zu arbeiten, das schließe sich oft nahtlos an die nächtlichen Katzenrettungsaktionen an, erzählt sie. Manchmal begleite sie ihr erwachsener Sohn.

Während die 50-Jährige erzählt, spielen, dösen, schmusen und turnen vier etwa fünf Monate alte Katzenjungs in ihrer Wohnung umher. Eine Übergangslösung aus Mangel an Tierheimplätzen und Pflegestellen. Bis sie kastriert werden können, müssen die Tiere ausgewachsen und mindestens sechs Monate alt sein. Solange brauchen sie eine Pflegestelle.

220 Euro kostet den Verein die Kastration einer Katze, 170 die eines Katers. „Das müssen wir alles aus Spenden aufbringen.“ Sie würde sich wünschen, dass sich die Stadt an diesen Tierarztkosten beteiligt, sagt Schweighöfer, denn: „In Kassel wird nichts gegen die wachsende Vermehrung der Katzen unternommen.“ Die seit 2016 geltende Katzenschutzverordnung, wonach jeder, der eine freilaufende Katze besitzt, diese auch kastrieren lassen muss, sei quasi zahnlos. „Wer überprüft das denn?“

Die umhertollenden Kätzchen bringen die Tierfreundin zum Lachen. „Wie schnell sie zahm geworden sind.“ Vor Kurzem vegetierten sie noch auf einem Firmengelände an der Frankfurter Straße. Es gehört Geduld und Erfahrung dazu, wilde Tiere anzulocken. Dazu werden sie zuerst – manchmal mit Hilfe von Nachbarn – regelmäßig gefüttert. Dann bleibt das Fressen aus und als nächstes befinden sich als Köder Leckereien in der Lebendfalle. Mit Glück sind die Tiere dann gefangen und in Sicherheit. Melanie Schweighöfer sagt: „Ich mache das aus Respekt vor diesen liebenswerten Mitlebewesen.“

Der Verein Tatzenhilfe-Kassel hilft bedürftigen Kleintieren. Die Vereinsmitglieder organisieren Fangaktionen, Fütterungen, Kastrationen und Vermittlungen. „Es liegt uns am Herzen, so viele herrenlose Katzen wie möglich kastrieren zu lassen, um der Katzennot, die in der übermäßig hohen Population und häufiger Inzucht begründet liegt, Herr zu werden“, sagt die Vorsitzende Daniela Klimsa. Nicht sozialisierbare Wildlinge werden tierärztlich versorgt, gegen Parasiten behandelt, kastriert und gekennzeichnet, bevor sie wieder in ihr angestammtes Revier gesetzt werden.



Handzahme Tiere wie Katzenbabys werden sofern möglich von der Straße geholt, in Pflegestellen untergebracht und in liebevolle Hände vermittelt. „Um dies zu realisieren benötigen wir eine große Zahl an Pflegestellen, da die Tiere sonst auf der Straße verbleiben müssen, wo sie oft keine Chance haben“, so Klimsa. „Wir suchen stets katzenliebe Menschen, die sich bereit erklären, ein Tier vorübergehend aufzunehmen.“ Auch Spenden werden dringend benötigt. Kontakt: facebook.com/tatzenhilfekassel