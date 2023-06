Hitzige Debatte über Radständer: Umstrittene Bügel werden überprüft

Von: Matthias Lohr

Über sie wird weiter diskutiert: Fahrradbügel wie hier in der Frankfurter Straße in der Südstadt. Sämtliche Standorte sollen nun überprüft werden. © Matthias Lohr

Die umstrittenen Radbügel sorgten für eine hitzige Debatte im Kasseler Stadtparlament. In der ging es nicht nur um die Radständer, sondern auch um Angriffe im Netz gegen eine Ortsvorsteherin.

Kassel – Die umstrittenen Radständer, die Energiewende und eine mögliche neue Schule im Kasseler Osten – dies waren die wichtigsten Themen in der gestrigen Sitzung der Stadtverordneten. Fragen und Antworten zur vorletzten Sitzung vor der Sommerpause.

Was passiert mit den Radständern?

Ihre Standorte sollen überprüft werden. Dies hatten die Stadtverordneten zwar auch schon 2019 beschlossen, die SPD hatte aber einen entsprechenden Antrag eingebracht, der eine flächendeckende Überprüfung der Anlagen in den Sommermonaten fordert. Der SPD-Stadtverordnete Lars Koch bezeichnete dies als ersten Schritt, „um Vertrauen in die Verkehrswende wieder herzustellen“. Es gebe Standorte, die nicht taugten, und solche, die ausgebaut werden müssten. Nach einer Änderung stimmten alle Stadtverordneten für den Antrag – also auch die Jamaika-Koalition. Die Grüne Eva Koch warb noch einmal für die Radbügel und für die Verkehrswende. Ein SUV von VW sei heute zwei Quadratmeter größer als ein VW Golf I aus dem Jahr 1982. Dies entspräche dem Platzbedarf von zwei Fahrrädern: „Diesen Platz holen wir uns zurück, man nennt es Mobilitätswende.“

Gab es einen Aufreger?

Ja, und zwar gleich mehrere. Nach der Rede von Eva Koch fragte der SPD-Stadtverordnete Patrick Hartmann polemisch: „Meine Güte, Eva, was hast du denn geraucht?“ Nach Intervention von Stadtverordnetenvorsteherin Martina van den Hövel-Hanemann nahm er den Satz zurück. Zudem ging Koch auf den Facebook-Post des Fleischermeisters Jens Johnsson ein, der Radbügel in der Frankfurter Straße kritisiert hatte. Unter dem Post war die Ortsvorsteherin der Südstadt, Selina Holtermann, angegangen worden. Ein User hatte geschrieben, er habe noch zwei Fackeln, eine Mistgabel wäre auch zu organisieren, er wäre jedenfalls dabei. Gerade Frauen seien „Zielscheibe frustrierter Männer“, sagte Koch. Daraufhin lachten einige männliche SPD-Hinterbänkler. Diese Reaktion kritisierte die Linken-Fraktionschefin Sabine Leidig als Diskriminierung, was wiederum Esther Kalveram (SPD) eine „Unverschämtheit“ fand. Alexander Grotov (CDU) fasste das alles ziemlich gut zusammen: „Ein heißes Thema an diesem heißen Tag.“

Was war sonst wichtig?

Hitzig wurden auch zwei weitere Themen diskutiert. Mithilfe der Freien Wähler und zwei weiterer Stadtverordneter verabschiedete die Koalition ein Förderprogramm für Balkonkraftwerke. Demnach soll jeder, der eine Solaranlage auf dem Balkon installiert, einen Zuschuss von 150 Euro bekommen. Die Debatte darüber erinnerte an das umstrittene Einwohner-Energie-Geld von Oberbürgermeister Geselle, der damals noch in der SPD war. Diesmal stimmten die Sozialdemokraten sowie Linke und AfD dagegen. Ex-Parteichef Ron-Hendrik Hechelmann, der selbst ein Balkonkraftwerk hat, rechnete vor, dass das Programm die Stadt bei 10 000 Haushalten 1,5 Millionen Euro koste. Diese Summe solle man lieber in städtische Projekte zur Solarförderung stecken. Dann bekomme man auch etwas zurück. Sascha Bickel (FDP) fand das eine seltsame Position: „Alles wird schlecht geredet.“ Keine Mehrheit hätte ein SPD-Antrag gefunden, der fordert, die Gründung einer integrierten Gesamtschule in Bettenhausen in die Wege zu leiten. Sieben Jahre nach der Schließung der Joseph-von-Eichendorff-Schule brauche der Kasseler Osten eine neue weiterführende Schule. Für Katharina Griesel (Grüne) indes rechtfertigen die Schülerzahlen keinen Neubau. Und ihre Parteikollegin, die Schuldezernentin Nicole Maisch, warf der SPD vor, Landtagswahlkampf zu betreiben. Am Ende stimmten alle bis auf die sich enthaltende AfD dafür, den Antrag erst einmal im Schulausschuss zu behandeln.

War Oberbürgermeister Christian Geselle da?

Nein, der scheidende Rathaus-Chef fehlte entschuldigt und war am Rande trotzdem Thema. Die Grünen-Stadtverordnete Karin Müller wollte in der Fragestunde wissen, ob der Termin für die Eröffnung der Schleuse an diesem Freitag mit dem Land abgestimmt war. Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) habe von nichts gewusst, sagte die Landtagsabgeordnete. Bürgermeisterin Ilona Friedrich (SPD) erklärte, dass der Termin von der Stadt und Kassel Wasser festgelegt worden sei. Danach sei Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU) informiert worden – als Vertreter für das Land, das die Sanierung zu 25 Prozent finanziert. Müller wunderte sich auch deshalb, weil parallel zur Schleuseneröffnung der documenta-Aufsichtsrat tagt, dessen Vorsitzender Geselle ist. Für seine letzte Sitzung in diesem Gremium soll sich der scheidende OB abgemeldet haben. Er wird bei der Eröffnung der Schleuse erwartet.

Wer sagte den Satz des Abends?

Er stammt von Annette Knieling von der CDU. In der Debatte um die Radständer erklärte sie, dass es auch bei den Christdemokraten eine Rad-Fraktion gebe. Sie selbst aber habe „gar kein Fahrrad“, sagte Knieling und witzelte, dass sie vielleicht eine finanzielle Unterstützung wie bei den Balkonkraftwerken als Anreiz brauche. Das sorgte für einige Lacher. (Matthias Lohr)