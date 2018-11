Couponheft versüßt  Shopping in der City

Baunataler und einige Kasseler Geschäftsleute belohnen mit „Bonbons“ in Form von verschiedenen Vergünstigungen und Rabatten sowie mit viel nützlichen Informationen über das vielfältige Shopping- und Gastronomieangebot ihre Kunden, die nach wie vor – oder wieder- den Fachhandel und die inhabergeführten Geschäfte für eine Shopping-Tour nutzen.

Jetzt ist das Couponheft in einer Auflage von 25000 Stück neu aufgelegt worden. Es wird heute haushaltsdeckend in Baunatal, Schauenburg, Edermünde und Gudensberg verteilt und wird im Cineplex Kino Baunatal und im Büro des Stadtmarketing ausliegen. So wird das Einkaufen rund um den Marktplatz und hinter der Stadthalle zu einem Erlebnis, nicht nur in der Vorweihnachtzeit. Denn manche Coupons haben auch noch bis Mitte des kommenden Jahres Gültigkeit. Beim Einkauf sparen und zugleich das Einkaufsparadies Baunatal entdecken, heißt also die Devise.