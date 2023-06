HNA-Immobilien-Expertenforum am 15. Juni in Kassel

Teilen

Viele Fragen vor dem Hauskauf: Aktuelles rund um das Thema Immobilien nehmen Experten aus der Region am 15. Juni bei einer Podiumsdiskussion unter die Lupe. © PANTHERMEDIA / STOCKASSO

Was tut sich auf dem Immobilienmarkt der Region und welche Trends zeichnen sich dort ab? Diese und weitere Fragen rund um den nordhessischen Wohnungsmarkt erörtern Immobilienexperten aus der Region bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Zu dieser lädt die HNA am Donnerstag, 15. Juni, um 17.30 Uhr in die Frankfurter Straße 168 in Kassel ein.

In der eineinhalbstündigen Expertenrunde werden neben einer kompetenten Einschätzung der aktuellen Marktlage unter anderem die Themen energetische Sanierung oder das geplante Verbot von Gas- und Ölheizungen diskutiert. Auch die rasante Zinsentwicklung oder Neuerungen bei den Bewertungsmethoden der Kreditinstitute für den Immobilienverkauf stehen auf der Agenda. Die Teilnehmer der Veranstaltung bekommen überdies wertvolle Tipps zum optimalen Verkauf ihrer Immobilie und erhalten Antworten auf die Fragen, ob sich ein Neubau derzeit lohnt oder ob es an der Zeit für einen Immobilienkauf oder -verkauf ist. Ferner nehmen die Immobilienexperten verschiedene Teilmärkte, wie den für Einfamilienhäuser, Invest oder Miete, unter die Lupe.

Zu der kostenlosen Veranstaltung sind interessierte Leser und Abonnenten der HNA als Teilnehmer herzlich willkommen. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 begrenzt. Daher wird um eine Voranmeldung unter 0561/2031324 (Montag bis Freitag von 9 bis 16.30 Uhr) oder per Mail an alexa.breitling@hna.de gebeten. Im Rahmen der Veranstaltung haben die Leser die Gelegenheit, Fragen an die Experten zu stellen.

Diese Experten erwarten Sie

Als Immobilien-Experten für die Podiumsdiskussion konnte die HNA in diesem Jahr Christian Wedler von der GWH, Kerstin Braun von West Immobilien, Thomas Barth von Hoesch-Kröger-Kampe, Stefan Traut von Traut Immobilien, Oliver Woschek von VR-Immo-Partner, Kai Koschella von I.W.A. Koschella-Immobilien und Mark Zimni von Führer & Brungs als Experten gewinnen. Moderiert wird die Diskussion von HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk. (pee)