HNA-Kindertag am Samstag auf dem Friedrichsplatz in Kassel

Von: Hannah Köllen

Teilen

HNA-Kindertag auf dem Friedrichsplatz: Am Samstag stehen die Jüngsten im Mittelpunkt, auf dem Platz in der Kasseler Innenstadt gibt es jede Menge zu erleben. © Kassel marketing GmbH/Paavo bláfield, cartoon-IT - stock.adobe.com

Der erste HNA-Kindertag findet am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr auf dem Kasseler Friedrichsplatz statt. Besucher erwartet ein buntes Mitmachfest.

Kassel – Die Sommerferien in Hessen neigen sich dem Ende entgegen. Bevor es am kommenden Montag für viele Kinder und Jugendliche wieder zurück in die Schule geht, steigt am Samstag noch eine große Sause: Auf dem Kasseler Friedrichsplatz findet zwischen 10 und 17 Uhr zum ersten Mal der HNA-Kindertag statt.

An diesem Tag dreht sich alles um die Jüngsten. Bei dem bunten Mitmachfest für Kinder und Jugendliche stehen Spaß, Spiel, Musik und Spannung im Vordergrund. Von Mal-Aktionen, über Basteleien bis zu Geschicklichkeitsspielen: Die Kids und ihre Familien dürfen sich auf verschiedene Programmpunkte auf dem Friedrichsplatz freuen. An einer Kletterwand und bei anderen Sportangeboten können sich die Kinder austoben.

„Mit dem HNA-Kindertag möchten wir etwas für die Kleinsten in unserer Gesellschaft machen. Vor allem Kinder und Jugendliche mussten während der Corona-Pandemie auf vieles verzichten. Jetzt ist es Zeit, dass wir ihnen wieder etwas Gutes tun“, sagt HNA-Geschäftsführer Frank Schmid.

Bei der Organisation der Veranstaltung kooperiert die HNA mit den City-Kaufleuten in Kassel. „Wir freuen uns sehr, die Kinder begrüßen zu dürfen. Es ist ein tolles Programm entstanden“, sagt Alexander Wild, Vorsitzender der City-Kaufleute. Besonders froh sei er darüber, dass die Veranstaltung auf dem Friedrichsplatz stattfinden wird. „Der Platz mit dieser wunderschönen historischen Kulisse ist geradezu prädestiniert für ein solches Event.“

Stände beim HNA-Kindertag auf dem Friedrichsplatz in Kassel © HNA

In gleich mehreren Geschäften in der Kasseler Innenstadt finden anlässlich des HNA-Kindertages Aktionen für die Kids statt. Im Future Space in der Wilhelmsstraße warten magische Wasserbomben und spannende Vulkanausbrüche auf die Kinder. In der Tourist-Information können sich kleine Prinzessinnen und Prinzen auf dem Märchenthron ablichten lassen. Im Bekleidungshaus Sinn gibt es Clownsnasen, außerdem warten in dem Geschäft weitere Überraschungen auf die Kinder. Wer möchte, kann sein Glück am Glücksrad in der vierten Etage der Galeria Kaufhof probieren, am Eingang des Kaufhauses verteilt der Filmpalast Kassel Popcorn und Slush Eis.

Auch Kasseler Vereine werden sich beim HNA-Kindertag präsentieren. So können Kinder am Stand der Turngemeinde Wehlheiden die Faszination des Schachspiels kennenlernen, der Hockey-Club Kassel stellt einen Parcours auf, bei dem Preise gewonnen werden können. Die Feuerwehr und der Arbeitersamariterbund (ASB) gewähren spannende Einblicke ins Innere von Feuerwehrautos und Krankenwagen.

Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller ist Schirmherr des HNA-Kindertages. Die Stadt Kassel fördert die Veranstaltung im Rahmen des Projekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ).

Das Bühnenprogram des HNA-Kindertages

Neben den vielen Ständen und Mitmach-Aktionen der Vereine auf dem Friedrichsplatz und den Angeboten in den teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt wird es auch eine Bühne geben. Dort wartet folgendes Programm auf die jungen Gäste:

10 Uhr: Start mit Musik

11 Uhr: Eröffnung



11.30 bis 11.45 Uhr: Karnevalsgesellschaft Pääreschwänze



12 bis 12.15 Uhr: Karnevalsgesellschaft Pääreschwänze



12.45 bis 13.15 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik



13.30 bis 15 Uhr: Teddyklinik der GNH und Circus Rambazotti



15 bis 16 Uhr: Herr Müller und seine Gitarre



16 Uhr: Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller begrüßt die Gäste



17 Uhr: Ende des Kindertages