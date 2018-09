Nach Demo-Montag: Darum profitiert die AfD auch vom Protest gegen rechts

Kassel. Einerseits ist es ein gutes Zeichen, dass 2500 Menschen in Kassel gegen die AfD auf die Straße gegangen sind. Andererseits spielen sie der Partei so in die Karten. Ein Kommentar.

Nach den Ereignissen von Montagnachmittag stellt sich einmal mehr die Frage: Wie umgehen mit der AfD, der selbst ernannten Alternative für Deutschland? Am Montag kamen zu deren Wahlkampfveranstaltung laut Polizei 90 Teilnehmer auf den Kasseler Opernplatz, dagegen standen – ebenfalls nach Angaben der Polizei – 2500 Demonstranten. Ein Foto von oben verdeutlicht die Verhältnisse eindrucksvoll. Dieses Bild und der lautstarke Protest der Demonstranten lassen sich als starkes Zeichen gegen eine Partei werten, die gern mit plumpen und rechtspopulistischen Aussagen provoziert und auf Stimmenfang geht. Einerseits.

Andererseits lässt sich auch feststellen: Genau solch ein lautstarkes Aufbegehren spielt dieser Partei in die Karten, die in erster Linie davon lebt, die Leute zu gewinnen, die sich von den Etablierten nicht mehr verstanden fühlen. Das hat sich schon am Montag während der Veranstaltung gezeigt, und das wurde am Tag danach ebenfalls offensichtlich. Die AfD konnte sich da inszenieren als das, was sie vornehmlich auch darstellen will: eine Gruppe der Ausgegrenzten, die den vermeintlichen Außenseitern eine Heimat gibt.

Zu was nämlich haben die lauten Pfiffe gegen sie geführt? Die AfD-Redner konnten darauf verweisen, dass der politische Gegner ihnen keine Stimme gibt, dass er sie in ihrem Grundrecht auf Meinungsfreiheit einschränkt. Insofern hatten die Redner leichtes Spiel. Am Ende konnte die AfD sogar darauf hinweisen, dass zwei Redner angeblich unter Polizeischutz zu ihren Fahrzeugen geleitet werden mussten, wobei die Polizei gestern erklärte, dass dies bei solchen Veranstaltungen durchaus üblich sei. Damit aber hat die AfD erreicht, was sie stets erreichen will: maximale Aufmerksamkeit, maximale Aufregung.

Dazu passt, dass wegen ihrer Veranstaltung und der angekündigten Gegendemonstration das Geschäftsleben eingeschränkt war: Ein Kaufhaus schloss ab 16 Uhr komplett, ein anderes war nicht über alle Eingänge erreichbar. Das mediale Interesse stieg – mit der Folge, dass sich die AfD im Nachgang natürlich falsch dargestellt fühlte. Auch das scheint ihr gerade recht.

Deshalb, nur mal so eine Überlegung: Was wäre eigentlich passiert, wenn es keine Gegendemonstration gegeben hätte? Die AfD-Veranstaltung hätte womöglich kaum jemand registriert. Zumindest hätte der AfD-Kreissprecher nicht anschließend die Behauptung aufstellen können, dass nur deshalb so wenige Besucher gekommen seien, weil viele die Gegendemo abgeschreckt hätte. Die AfD hätte sich schlicht nicht auf ihre Rolle zurückziehen können.

Die mögliche Antwort auf diese Überlegung ist sicher auch nicht befriedigend und unterstreicht eines: Es gibt keinen Königsweg im Umgang mit der AfD. Und das ist ein Stück weit das Problem.