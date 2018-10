Hier macht Lernen wieder Spaß

Kassel. Nervender Lärm vom Straßenverkehr, der durch die alten Fenster drang. Im Wortsinn schweißtreibender Unterricht im Sommer, wenn sich Räume wegen unzureichender Dämmung und der nur einfach verglasten Fenster schnell aufheizten.

Das Lernen konnte am Goethegymnasium II an der Schützenstraße schon mal zur Tortur werden. Nun macht das Lernen den Schülern in dem langgestreckten Gebäude wieder richtig Spaß: Die Stadt Kassel hat als Schulträger für Abhilfe gesorgt. Das Hochbauamt hat den aus den 50er-Jahren stammenden Bau in Eigenregie für 3,8 Millionen Euro von Grund auf saniert.

„Unsere Schüler können endlich zeitgemäß arbeiten. Wir sind digital gut ausgestattet und insgesamt großzügig bedacht worden“, sagte Schulleiter Joachim Bollmann-Engler bei der Einweihungsfeier und lobte die guten Planer und Macher bei der Stadt.

Die Sanierung des Gebäudes, das bis auf das Betonskelett entkernt worden war und mit einer modernen Wärmedämmung ausgestattet worden ist, kommt vor allem dem naturwissenschaftlichen Unterricht am Goethegymnasium zugute. Für diesen Fachunterricht gibt es jetzt moderne Arbeitsplätze mit intelligenter Technik, an denen in Gruppen gearbeitet werden kann. Whiteboards haben Tafeln ersetzt. Das Mobiliar ist flexibel einsetzbar, Strom- und Internetanschlüsse an den Arbeitsplätzen eine Selbstverständlichkeit. Auch die Akustik in den Arbeitsräumen wurde deutlich verbessert. Ein maroder Pavillon wurde während der Sanierung abgerissen und stattdessen ein großzügiger Aufenthaltsraum errichtet.

Unter Hitze und Straßenlärm werden die Schüler dank Dreifach-Verglasung und optimaler Wärmedämmung nicht mehr leiden müssen. Und von außen ist der Gebäudekomplex mit seiner großzügigen Verglasung ein echter Hingucker.

Für die gelungene Sanierung gab es einen Zuschuss von 1,45 Millionen Euro aus dem kommunalen Infrastrukturprogramm von Bund und Land. (pdi)