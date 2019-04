Hochklassiges Tennis beim 2. Autohaus Ostmann Cup

Nach der gelungenen Premiere im Februar konkurrierten beim 2. Autohaus Ostmann Cup am 23. und 24. März in der Tennishalle Bergshausen 16 Herren und 15 Damen aus dem ganzen Bundesgebiet. 500 € Preisgeld und wertvolle Punkte für die Deutsche Rangliste galt es zu erspielen.

Bei den Damen waren Gina Marie Dittmann (Ranglistenposition 126) aus Essen und Pia Kranholdt (Nr. 176) aus Hannover die top gesetzten Spielerinnen. Bei den Herren nahmen diese Positionen der für Rüsselsheim spielende Marek Flinner (Nr. 239) und Gil Uwe Grund (Nr. 289) aus Backnang ein.

Bestechend war bei beiden Feldern aber die Qualität in der Breite, bei den Herren konnte sich aus Nordhessen nur Enrico Hao Le, TC 31 Kassel (Nr. 402) direkt für das Hauptfeld qualifizieren. Somit gab es am Samstag bereits in den Achtelfinals durchweg hochklassiges Tennis zu sehen.

Bei den Damen setzte sich neben den vier gesetzten Spielerinnen auch Marleen Prinz, Kasseler TC 31 gegen Audrey Mengue (Hannover) durch, während die andere nordhessische Teilnehmerin Michelle Rachow von der SGT Baunatal sich nach heftiger Gegenwehr einer sehr starken Emma Rehermann (TuRa Elsen) geschlagen geben musste. Im Viertelfinale dominierten dann die vier gesetzten Spielerinnen, hier unterlag dann auch Marleen Prinz trotz durchaus starker Leistung im zweiten Satz Pia Kranholdt deutlich. Die beiden top gesetzten Spielerinnen gewannen dann auch die Halbfinalbegegnungen und zeigten im Finale hochklassiges Tennis. Letztendlich behielt in einem spannenden Spiel Dittmann mit 6:2 6:4 die Oberhand.

Bei den Herren schaffte der mit einer Wildcard gestartete 15-jährige Nachwuchsspieler Frode Neumann (Staufenberg) im Achtelfinale die Sensation und konnte die an vier gesetzte deutsche Nummer 350 (Marcus Harder-Otto, Düsseldorf) in drei Sätzen aus dem Turnier werfen. Aber auch Enrico Hao Le zeigte eine sehr starke Leistung und gewann gegen den 30 Ranglistenplätze höher stehenden Marwin Kralemann aus Hagen in zwei Sätzen und zeigte eindrucksvoll auf, dass er in der deutschen Rangliste noch weiter nach oben klettern kann. Völlig überraschend stand Frode Neumann (Staufenberg) im Halbfinale. Er spielte ebenfalls mit einer Wildcard ausgestattet gegen Michael Chott (Nr. 649, GW Fulda) stark auf und entschied das Match mit 6:3 7:5 für sich. Dort musste er sich dann aber der Nummer 1 der Setzliste deutlich geschlagen geben. Im zweiten Halbfinale gab es ein intensives Match, das letztendlich die Nummer drei der Setzliste, Maik Steiner (Nr. 295, Bergen-Enkheim) nach über zwei Stunden Spieldauer gegen Grund gewann. Das Finale zwischen Flinner und Steiner wurde zu einem sportlichen Leckerbissen für alle Tennisfans. Zwar klingt das Ergebnis von 6:1 6:3 für Steiner deutlich, spiegelt aber die Dramatik dieses an sich engen und jederzeit hochklassigen Spiels in keiner Weise wieder.

Durchweg positiv zur Durchführung der Veranstaltung äußerten sich die Turnierteilnehmer. Der Grund: die freundliche Atmosphäre in der Halle, angebotene Bewirtungsmöglichkeiten sowie der entzerrte Terminplan. Das besondere Highlight war aber die Unterstützung durch die Medical Networks CJ GmbH & Co. KG, die den Teilnehmern ihre umfangreichen Massageleistungen anboten. Die Verantwortlichen des TC Staufenberg bedankten sich bei allen Sponsoren für die Unterstützung und freuen sich jetzt schon auf den 3. Autohaus Ostmann Cup Ende Oktober.

Wer sich für die Dienstleistungen der Autohaus Ostmann GmbH & Co. KG interessiert, der erhält im Autohaus: An der Autobahn 4, 34266 Niestetal, im Internet: www.autohaus-ostmann.de oder bei der 17. Kaufunger Gewerbeschau (Stand Nr. 29) am kommenden Wochenende die Gelegenheit dazu.