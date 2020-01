Hochzeitsmesse in Kassel am 19. und 20. Januar 2020

Wie soll er aussehen, der schönste Tag im Leben? Was tragen Braut und Bräutigam vor dem Traualtar? Wie sollen die Einladungskarten gestaltet werden? Welches Restaurant bietet das passende Ambiente? Wer fotografiert die glücklichsten Augenblicke? Wohin geht die Hochzeitsreise?

Solche und eine Vielzahl mehr an Fragen stellen sich für angehende Brautleute bei den Hochzeitsvorbereitungen.

Das wichtigste Ereignis im Leben will wohl geplant sein. Paare, die sich im Jahr 2020 trauen lassen, sind mit einem Besuch der Hochzeitsmesse am Samstag, den 18. Januar und Sonntag, den 19. Januar in der Kasseler Documentahalle gut beraten. Denn hier präsentieren ca. 60 namhafte regionale Firmen und Dienstleister vom Fach ihr Know-How sowie Informationen und aktuelle Angebote rund um das Thema Heiraten.

– In der Documentahalle wird den Besuchern am 18. und 19. Januar eine große Auswahl an Angeboten für ihre Hochzeit präsentiert. –

Brautgeschäfte zeigen die neuesten Trends in weiß, während Herrenausstatter „Ihm“ bei der Auswahl auf die Sprünge helfen – zu sehen auch auf der täglichen Modenschau (14:00 Uhr).

Allerdings verspricht das Thema Hochzeit wesentlich mehr: Frisuren– und Make- up Tipps erwarten künftige Bräute bei Coiffeur und Kosmetikfirmen. Beim Rundgang über die Hochzeitsmesse beraten die Juweliere bei der Wahl der Eheringe. Hochzeitskutsche oder Limousine? Auch hierzu informieren Fachleute über wichtige Details. Hochzeitsreisen – romantisch schön oder lieber aktiver Freizeiturlaub? Besser im Vorfeld die gemeinsamen Interessen mit der Unterstüzung eines Reiseberaters abstimmen, damit es ein Traumurlaub wird.

Auswahl und Zubereitung der Hochzeitstorten und -menüs tragen ganz wesentlich zum Gelingen des Festes bei, ebenso das Arrangement im Restaurant; oder welcher Wein soll den Gästen zu dem großen Tag angeboten werden? Firmen aus der Region präsentieren ihre Dienstleistungen und beantworten gern alle Fragen.

Übrigens: Mit einem bisschen Glück kann man auch einen attrakiven Preis gewinnen – zum Beispiel einen Warengutschein für ein Brautkleid. Ein rundes Programm, mit vielen Tipps und Anregungen rund ums Heiraten erwartet die Besucher in der Kasseler Documentahalle.