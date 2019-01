Video: Das sind die Hochzeitstrends 2019

Bräute dürfen viel nackte Haut zeigen. Das ist einer der Hochzeitstrends des Jahres 2019. Wir stellen sie vor.

Während der Kasseler Hochzeitsmesse haben wir uns angeschaut, was in diesem Jahr Trend ist rund um den schönsten Tag im Leben.

2019 zeigen Bräute viel Haut. Das Oberteil des Brautkleides ist sexy. Vorn elegante, aber wohl dosierte Spitze, hinten tief geschnitten. Wem das zu sexy ist, kann darunter ein Inlay tragen, eine Art blickdichte Corsage.

Diese Freizügigkeit zieht sich durch viele Typen von Brautkleidern. Etwa dem Model Prinzessin – es ist ein Klassiker und auch 2019 nicht aus der Mode. Mehr zu den Brautkleidern sehen Sie im Video.

Bei den Herren-Anzügen lehnt sich der Stil an alte Zeiten an. Der Vintage-Style ist 2019 sehr gefragt. Und im Kommen sind auch Cuts, also an alte Uniformen erinnernde Anzüge. (Mehr im Video)

Bei Fotos und Torten sind Klassiker in Mode: Zum einen wollen Paare ihre Hochzeitsbilder wieder in Büchern anschauen, statt über eine DVD auf dem Computer oder auf dem Fernseher. Zum anderen darf auf Hochzeiten noch immer eine Torte angeschnitten werden, die mit Zuckermasse versehen und deshalb schön schlicht gehalten ist. Doch auch eine Naked-Cake-Torte, übersetzt: Nackter-Kuchen-Torte, wird mittlerweile gern beim Konditor bestellt. Was das ist, erklären wir im Video.

Gold? Ist nicht mehr so modern, wenn es um Eheringe geht. Zumindest das herkömmliche Gold nicht. Stattdessen schmückt Roségold immer öfter die Finger von frischen Eheleuten.

Wenn es um den Blumenschmuck und den Brautstrauß geht, liegt ein großer Trend im Bohemian-Style – angelehnt an eine unkonventionelle und freiheitlich ausgerichtete Lebensweise. Also nicht zu streng gebunden, es werden verschiedene Blumen, gern auch Exoten, kombiniert, das Leben muss sprühen. Ist der Strauß dann noch in der Farbe Koralle gehalten, ist er für 2019 wie gemacht. Denn Koralle ist die Farbe dieses Jahres.