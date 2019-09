Möbelhaus Höffner neu in Fuldabrück: So lief die Eröffnung ab

Am Donnerstag wurde in Fuldabrück das Möbelhaus Höffner eröffnet.

Nach sechs Monaten Umbauzeit ist es am Donnerstag, 26. September, soweit: Das ehemalige Möbelhaus Finke in Fuldabrück-Bergshausen eröffnet um 9 Uhr als Höffner neu.

Aktualisiert am 26.09.2019 - Wer passende Möbel finden will, braucht Zeit. Umso besser, dass das hektische Drängeln vor den Toren des Möbelhauses Höffner bei der Neueröffnung in Fuldabrück gestern ausblieb. Ein Protokoll.

8.30 Uhr

Mit einem letzten Wisch werden die Glastüren des Eingangs auf Hochglanz gebracht. Ein Mitarbeiter staubsaugt den roten Teppich. Blick auf die Parkplätze: leer.

8.45 Uhr

Eine der ersten Kunden ist Aylin Sahin aus Kassel. Mit ihrer einjährige Tochter Ceyda im Kinderwagen schlendert sie zum roten Eingangstor. Sie ist nicht nur wegen einer Couchgarnitur hier, sondern auch, um das Kinderland auf seine Tauglichkeit für Geburtstagsfeiern zu testen. Die einen treibt die Neugier, die anderen der Traum vom neuen Wohnzimmerschrank. Silke und Kirsten Weiser-Simannek haben Größeres vor: Gerade hat das Paar aus Dörnhagen ein altes Fachwerkhaus gekauft. Und „das will neu bestückt werden“. Heute soll es um das Wohnzimmer gehen. 15 Minuten trennen die beiden von 400 Sofas und Sesseln.

9 Uhr

Es geht los. Ingrid und Roman Lemke haben gleich am ersten Tag einen Termin zur Beratung für die neue Küche vereinbart. Das junge Paar zieht von Kassel nach Grebenstein um und hat extra auf die Höffner-Eröffnung gewartet. Für die ersten Minuten und knapp 50 Gäste gibt’s Applaus von den Mitarbeitern. Dann verteilt sich alles rasch in die Weiten der fast fünf Fußballfelder großen Verkaufsfläche.

9.15 Uhr

Glück ist in den Augen des Paares zu lesen, das um die dekorierten Gitterbetten in der dritten Etage kreist – Kinderabteilung. Marina und Arkadius Czaja aus Felsberg suchen ein Bett und einen Wickeltisch für ihr Baby, das im Dezember auf die Welt kommen wird. Sie sind überrascht, dass so viele junge Leute gekommen sind.

9.30 Uhr

Ein Blick auf die Parkplätze: fast voll. Einzelne Autos stopfen die Lücken. Die ersten Kunden schieben Einkaufswagen voller Elektrogeräte.

9.45 Uhr

Küchenabteilung: Vor einer Wand aus Backöfen belegt Markus Schmeling ein Blech voll Teig mit Apfelschnitzen. „Ich führe vor, wie ich im Ofen unten Kuchen backe und oben Lachsschnecken“, sagt der Showkoch. Das gelinge mit einer Trennwand, die man wie ein Blech in den Ofen schiebt. 20 Meter weiter schaut sich eine Familie eine neue Küche an, deren Dampfabzug aussieht, wie ein Flachbildschirm.

10 Uhr

3284 Gäste hat die Zählmaschine am Eingang gezählt. Voll wirkt es vor allem in der unteren Etage. Tassen, Vasen, Stühle – Alles, was hier steht, ist auch auf Lager. Sonja Krieger von der Inhaberfamilie nennt das ihre „kleine Antwort auf Ikea“. Kinder quengeln in Kinderwagen, Besucher schieben sich durch Stapel von farblich sortierten Gläsern – trotzdem: von Hektik keine Spur. „Sehr schön“, fasst Pressesprecherin Iris Melle die Eindrücke der ersten Stunde zusammen.

Möbelhaus Höffner eröffnet in Fuldabrück: Kundenansturm blieb zunächst aus

Aktualisiert am 26.09.2019 - Zur Eröffnung des Einrichtungshauses Höffner am Donnerstagmorgen füllt sich das Geschäft langsam, aber sicher. Die Parkplätze sind voll, aber vereinzelt gibt es noch Lücken. Ein großer Ansturm der Massen blieb zunächst aus.

In der ersten Stunde sind laut Höffner 3824 Kunden ins Geschäft gekommen. Diese Zahl wurde mit einer Zählmaschine ermittelt. Laut einer Unternehmenssprecherin rechnet Höffner mit einem größeren Besucheransturm um die Mittagszeit.

Ursprungsmeldung vom 25.09.2019: Höffner eröffnet in Fuldabrück

Von den Bauarbeiten ist auf dem Gelände von Höffner nichts mehr zu sehen. Mehr als die Hälfte des alten Einrichtungshauses von Finke ist abgerissen und für 70 Millionen Euro neu gebaut worden.

Die Inhaberfamilie Krieger hatte das Unternehmen im Herbst 2018 gekauft und im März 2019 mit dem Umbau begonnen. Auf der um 2700 Quadratmeter gewachsenen Verkaufsfläche bietet Höffner laut Standortleiter Andreas Meier-Funke über 150.000 Artikel, darunter 150 Küchen und 400 Polstergarnituren.

Seit März ist auf dem Gelände auch ein neues Hochregal-Lager entstanden. Für eine schnellere Lieferung hat das Unternehmen die Anzahl seiner Liefertore auf 41 fast verzehnfacht.

Rund 100 Finke-Beschäftigte sind bei Höffner geblieben

Von den bei Finke beschäftigten 160 Mitarbeitern sind 100 bei Höffner geblieben*. Zusätzlich hat das Unternehmen weitere 170 eingestellt. „Seine Lieblingsverkäufer kann man größtenteils wiederfinden“, sagt Andreas Meier-Funke.

+ Hier wird frisch gekocht und zubereitet: Nicole Schomberg-Münnich arbeitet in der kalten Küche des neuen Restaurants bei Höffner. © Andreas Fischer Außerdem will das Unternehmen in die Ausbildung investieren. Nächstes Jahr sollen zu den aktuell sechs Azubis acht weitere dazukommen. Unter anderem auch in der Systemgastronomie. Die bietet im eigenen Restaurant mit Dachterrasse und Herkulesblick Essen für bis zu 400 Gäste.

Höffner rechnet mit täglich bis zu 20.000 Kunden um die Eröffnung herum

In den nächsten Tagen um die Eröffnung rechnet Standortleiter Andreas Meier-Funke mit bis zu 20.000 Besuchern am Tag. Um das stemmen zu können, helfen weitere 100 Mitarbeiter aus dem Bundesgebiet für die nächsten Wochen aus.

+ Stolz auf sein Haus: Standortleiter Andreas Meier-Funke in einer der 150 Küchen, die am Kasseler Höffner-Standort ausgestellt werden. © Andreas Fischer Die Zahl der Parkplätze hat sich nur minimal auf 600 vergrößert. Für die Mitarbeiter soll es aber ein Shuttleservice geben, sodass die Plätze in der Eröffnungswoche den Kunden zur Verfügung stehen. Wenn diese in Richtung Eingang gehen, locken die Schilder mit den Rabatten zur Eröffnung: 20 Prozent Nachlass auf alle Artikel, plus zusätzlich 19 Prozent, der Gegenwert der Mehrwertsteuer, werden vom Preis abgezogen.

Zur Eröffnung können die Kunden besonders lange shoppen: bis Samstag von 9 bis 20 Uhr, kommende Woche von 10 bis 20 Uhr. Danach nur noch bis 19 Uhr.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.