Mit Hörgewinn geht´s besser

Nicht selten sind Menschen geneigt, die Verwendung von Hörgeräten (Hörsystemen) hinauszuzögern, obwohl der HNO-Arzt Hörhilfen als notwendig erachtet und verordnet.

Download der Sonderseite Altstadt & Entenanger als PDF „Es geht auch ohne“, ist eine Formulierung, die Klaus Folkens, Inhaber von HÖR acoustics FOLKENS, von Hörgeschädigten öfters zu hören bekommt, wenn er den Einsatz von Hörsystemen empfiehlt. Dabei sind sich Experten einig, dass der Gebrauch von Hörsystemen am besten gelingt, wenn frühzeitig damit begonnen wird. Denn so kann verhindert werden, dass die akustische Wahrnehmung der Umwelt immer weiter entwöhnt wird. Wenn dieser Prozess weiter fortschreitet, wird es umso schwieriger, diesen umzukehren. Folkens weist darauf hin, dass es nicht um die Frage geht, ob Hörwahrnehmung auch ohne Hörsysteme gelingt. Sondern um die Frage, wie Kommunikation einfacher und besser gelingt.

„Unter diesem Aspekt können Menschen Hörsysteme besser für sich akzeptieren.“ So könne weitere Hörentwöhnung vermieden werden, und Menschen nehmen wieder aktiv an ihrer Umwelt teil. Das zeige sich häufig schon in den ersten Tagen der Erprobung im Alltag. „Das ist ein entscheidender Schritt in der Anpassung von Hörgeräten“, den Folkens für wichtig hält.

Die ersten Erfahrungen können dann mit dem Fachmann besprochen werden und gegebenenfalls weitere Feinanpassungen erfolgen. „Alles ist besser, als länger zu warten.“ Denn in Deutschland wird häufig mehrere Jahre verspätet mit der Nutzung von Hörgeräten begonnen.

Folkens empfiehlt daher den frühzeitigen Besuch beim HNO-Arzt, sobald eine Hörminderung bemerkt wird. Ein erster orientierender Hörtest kann auch schon vorab bei HÖR acoustics FOLKENS, Oberste Gasse 21, erfolgen. „Dieser ist selbstverständlich kostenlos“, sagt Folkens. (nh)