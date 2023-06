Kasseler Hoheiten mit Rhythmus im Blut

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie repräsentieren den Zissel 2023: (von links) Fullenixe Maren Meers, Zisselkönigin Aileen Kuhn und Zisselprinzessin Paulina Noll. © ANDREAS FISCHER

Am Freitag sind Aileen Kuhn aus Schauenburg und Paulina Noll aus Nieste zur neuen Zisselkönigin beziehungsweise -prinzessin gewählt worden. Die Fullenixe heißt Maren Meers.

Kassel – Ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, würde es den Zissel nicht geben. Darin sind sich die drei jungen Damen einig: Die 20-jährige Aileen Kuhn aus Schauenburg und die 21-jährige Paulina Noll aus Nieste sind am Freitagabend zur neuen Zisselkönigin beziehungsweise -prinzessin gewählt worden. Die dritte im Bunde ist Fullenixe Maren Meers aus Baunatal. Die 33-Jährige repräsentiert das größte nordhessische Volks- und Wasserfest für die Vereine. Sie ist Mitglied beim Kasseler DLRG Stadtverband.

„Ich bin im Ehrenamt groß geworden“, sagt die gelernte Krankenschwester, die bei einer Sozialversicherung in Kassel arbeitet. Wenn sie als Fullenixe etwas zu entscheiden hätte, dann würde sie sich dafür einsetzen, dass das Ehrenamt noch mehr gewürdigt wird. Man müsse doch nur an die Freiwilligen Feuerwehren denken, die am Samstag den Brand im Habichtswald bekämpft haben, sagt Meers.

Königin Aileen und Prinzessin Paulina würden sich gern dafür einsetzen, dass der Zusammenhalt und die Gemeinschaft der Menschen in Kassel noch besser wird. Sie habe mal im Internet gelesen, das Kassel angeblich zu den hässlichsten Städten in Deutschland zählt, sagt Paulina Noll, die eine Ausbildung zur Industriekauffrau macht. „Das stimmt nicht.“ Wenn sie ihre Ausbildung beendet habe, wolle sie auf alle Fälle nach Kassel ziehen.

Königin Aileen Kuhn, die als Speditionskauffrau arbeitet, hat viele Lieblingsorte in der Stadt. Sie zählt den Bergpark mit Herkules und die Aue mit der Orangerie auf.

Als Zisselkönigin habe sie sich beworben, weil sie schon als Kind immer mit der Familie das Volksfest besucht habe. „Zisselkönigin ist ein Kindheitstraum von mir. Wer will nicht mal ein schönes Kleidchen und ein Krönchen tragen.“ Zudem sei es schön, wenn man als Zissel-Dreigestirn den ganzen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern könne. Das haben die drei Hoheiten bereits am Samstag bei einem Kinderfest eines Möbelhauses getan.

Prinzessin Paulina Noll hat aber nicht nur die Kinder gerührt. Früher hat sie sich den Wasserfestzug immer mit ihrer Oma Margrit angeschaut. Gemeinsam haben sie die Hoheiten auf der Fulda gesehen. Paulina Noll ist sich sicher, dass ihre Oma sich das auch für sie gewünscht hat. Um ihre Oma stolz zu machen, hat sie sich der Wahl gestellt. Als sie dann zur Prinzessin gewählt worden sei, sei ihre Oma sehr gerührt gewesen. „Die hat fast geweint.“

Bühnenerfahrung haben Königin und Prinzessin. Aileen Kuhn tanzt seit Jahren bei der Garde in Besse und Paulina Noll beim NCC Nieste. Und Fullenixe Maren Meers hat zehn Jahre lang Leistungssporttanzen gemacht. Die Hoheiten haben wohl den Rhythmus im Blut. Vielleicht überraschen sie das Publikum bei ihrer Krönung am 4. August auf der Regattawiese mit einer Tanzeinlage.

Zuvor werden sie am 15. Juli aber mit einer Kutsche zum Schlossball im Bergpark Wilhelmshöhe gebracht. Darauf freuen sich die drei jungen Frauen besonders. Und darauf, dass sie durch ihre Teilnahme beim Zissel viele neue Leute kennenlernen können. „Viele sind ja berühmt“, sagt Aileen Kuhn. Man könne Kontakte knüpfen, aus denen sich eventuell Möglichkeiten ergeben. „Wir sind froh und dankbar und freuen uns auf das nächste Jahr“, fasst es die Prinzessin zusammen.

Der Zissel wird in diesem Jahr von Freitag bis Montag, 4. bis 7. August, gefeiert. (use)