Hohes Gras: Skilift-Betreiber sind enttäuscht

Große Enttäuschung bei Skilift-Betreiber und Wintersportfans: Der in der Nacht zum Samstag einsetzende Regen hat der mühsam präparierten Piste auf dem Hohen Gras erheblich zugesetzt.

Das Tauwetter ließ mehr und mehr Schnee am Hang absacken.

Folge: Bei Nebel und Regen waren nur wenige Ski- und Snowboardfans am Samstag zum erstmals in diesem Jahr geöffneten Skilift von Gerda und Eduard („Edde“) Bröffel gekommen. „Am Freitag war die Piste richtig schön fest“, sagte der 80-Jährige. Deshalb habe er sich mit seiner Frau kurzfristig dazu entschlossen, den Skilift am Wochenende laufen zu lassen. Im Großmarkt hätten sie extra noch für mehrere hundert Euro Lebensmittel eingekauft, um möglichst vielen Skifahrern aus Kassel und Umgebung an der Talstation etwas anbieten zu können. Statt der angesagten Schneefälle kam dann der Regen.

Im 22. Jahr betreiben die Bröffels den Skilift am Hohen Gras. Diesmal habe sich der große Aufwand zur Eröffnung leider nicht gelohnt. Bis Samstagnachmittag hatten bei ihnen nur etwas mehr als eine Handvoll unverzagte Skisportler ein Ticket für den Schlepplift gelöst.

Die schönsten Pisten der Region

Einer von denen, die sich auch von dieser Witterung nicht hatten abhalten lassen, war Rainer Jöhnk. Zum Einüben komme er gern auf die Piste am Hohen Gras, wenn dort Skifahren möglich sei, berichtete der Kasseler. Aber diesmal sei die Abfahrt auf dem kurzen und teils steilen Hang kein wirkliches Vergnügen. „Die Bedingungen sind ziemlich schlecht.“

Am Samstagnachmittag waren sich die Bröffels noch unsicher, ob sie – wie angekündigt – den Skilift auch am Sonntag wieder von 11 bis 17 Uhr in Betrieb nehmen werden. Wer Interesse hat, wird darum gebeten, sich auf alle Fälle vorher am Schneetelefon unter der Rufnummer 0561/3162695 zu informieren (aktuelle Bandansage).

Die Wettervorhersage gibt allerdings wenig Hoffnung: Für Sonntag sind Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt angekündigt.