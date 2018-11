Moderne Lösungen mit klassischem Werkstoff

Holzhandlung Rogowski bietet alles für den Innen- und Außenbereich. Als Gerhard und Günther Rogowski 1980 ihre Holzhandlung gründeten, konnten Vater und Sohn nicht absehen, dass das Familienunternehmen eine Erfolgsgeschichte schreiben würde.

Schon bald sorgte die Auftragslage dafür, dass der ursprüngliche Firmensitz zu klein wurde, weshalb man 1992 einen Neubau in der Mündener Straße errichtete.

Dort entstand ein zeitgemäßer Neubau mit großzügiger Lagerhalle, Verkaufs- und Büroflächen sowie einem Showroom, der 2012 eine umfangreiche Neugestaltung erfuhr. Im Laufe der vergangenen 38 Jahre entwickelte sich der Holzfachmarkt zu einem ebenso modernen wie leistungsfähigen Unternehmen, das alles für den Innen- und Außenbereich bietet. Verantwortlich für das kontinuierliche Fortschreiben der Erfolgsgeschichte sind neben dem Angebot qualitativ hochwertiger Holzböden, -decken, -türen oder sonstiger Elemente vor allem eine lückenlose Beratung und ein umfassender Service.

Familienunternehmen in dritter Generation

Diese Beratungs- und Servicekompetenz führt Tobias Rogowski nun als Geschäftsführer in dritter Generation fort. „Unsere Mitarbeiter bilden sich regelmäßig fort, auch unser Sortiment wird stets erweitert, so dass wir unseren Kunden immer wieder neue Produkte, aber auch Anregungen für maßgeschneiderte Lösungen im Innen- wie Außenbereich anbieten können“, unterstreicht der Geschäftsführer. Seine Kunden stammen in erster Linie aus der holzverarbeitenden Industrie, für die er im Lager Plattenmaterial aller gängigen Produkte vorrätig hat. Aber auch Privatkunden, die ausgefallene und individuelle Lösungen zur Ausgestaltung des Eigenheims suchen, werden hier fündig. Von Zimmertüren über Boden- und Terrassenbeläge bis hin zum Deckenpaneel und Gartenzaun findet sich hier das klassische Sortiment eines Holzhandels.

„Tradition ist wichtig, aber ebenso die Weiterentwicklung“, weiß Tobias Rogowski. Daher bietet er in seinem Betrieb auch bauliche oder gestalterische Lösungen an, die den klassischen Werkstoff Holz mit modernen Glas-, Aluminium- oder Edelstahlelementen verbinden. „Holz versprüht Wärme und Natürlichkeit, als Bodenbelag ist es strapazierfähig und fußwarm und lässt sich mit quasi jedem anderen Werkstoff kombinieren“, so der Geschäftsführer. Welche Möglichkeiten es gibt, die eigenen vier Wände nach den ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, zeigt der Showroom der Firma Rogowski.

Umfangreiche Auswahl, Beratung und Service

Die üppige Auswahl birgt viele Inspirationen für stilvolles Wohnen und lässt dank nahezu grenzenloser Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten individuelle Wohnträume wahr werden. Großen Wert legt Tobias Rogowski auf die Qualität seiner angebotenen Produkte und deren Nachhaltigkeit. „Das Holz stammt direkt aus der Region, mit der wir uns als alteingesessenes Familienunternehmen verbunden fühlen. “Neben einer umfangreichen Auswahl und einer kompetenten Beratung bietet die Firma Rogowski dank ihres eigenen Fuhrparks auch termingerechte Lieferungen, die bei Bedarf und Verfügbarkeit sogar noch am selben Tag erfolgen können. Wer also auf der Suche nach einer Lösung mit Holz für den Innen- oder Außenbereich ist, findet im Showroom viele Anregungen und im zehnköpfigen Team des Familienbetriebs stets einen fachkundigen und zuvorkommenden Ansprechpartner.

Kontakt

Rogowski Holzhandlung Bauelemente GmbH

Mündener Straße 9

34123 Kassel Tel. 0561 – 524086

www.rogowski-holzhandlung.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 7.30 – 17.00 Uhr (Lager bis 16.30 Uhr)

Samstag 8.30 – 12.30 Uhr (Lager geschlossen)