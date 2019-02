Das Gesicht des Alterns verändern

+ Gemeinsame Lektüre: Die persönliche Betreuung der Kunden erfolgt ganz individuell. Mal steht zum Beispiel ein Arztbesuch an oder der Gang in den Supermarkt, mal liest man gemeinsam die Tageszeitung.

Während klassische Pflegedienste einer meist sehr straffen Zeitplanung unterworfen sind, geht Home Instead neue Wege. „Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden stundenweise Betreuung bei ihnen daheim, in der wir ganz auf ihre individuellen Wünsche eingehen“, erklärt Christian Weinekötter, Geschäftsführer der Seniorenbetreuung Home Instead in Kassel. In diesen mehrstündigen Einsätzen können Tätigkeiten der Grundpflege, wie zum Beispiel das Duschen oder Baden, auf dem Programm stehen, aber auch hauswirtschaftliche Unterstützungen. Im Vordergrund steht jedoch die Betreuung der Senioren. Ein gemeinsamer Spaziergang, der Einkauf im Supermarkt, der Kauf neuer Garderobe, Arztbesuche, ein Gesellschaftsspiel oder auch nur das anregende Gespräch bei Kaffee und Kuchen – all dies sind Dinge, die bei den Pflegediensten, deren Fokus auf der medizinischen Versorgung liegt, leider oft zu kurz kommen.