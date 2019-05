Weber Grill Store Eröffnung im „Bunten Haus“

Es ist soweit: Heute am Samstag, 18. Mai öffnet sich für die Freunde des Grillens eine komplett neue Welt, denn das weit über Kassel hinaus bekannte Familienunternehmen Korinna und Markus Hornschu präsentieren ihren Kunden in Kassel, Oberste Gasse 3-7, einen neuen Ausstellungsraum, in dem es ausschließlich um das Grillen geht.

„Der neue, über 500 Quadratmeter große Ausstellungsraum soll mehr sein als ein reines Ladengeschäft“, erzählt Korinna Hornschu. „Hier eröffnet sich Weber-Fans eine Grillwelt, in der Anfassen ausdrücklich erwünscht ist“. Das garantieren die beiden Grillenthusiasten Korinna und Markus Hornschu, die ihre Kunden mit umfangreichem Grillwissen ausstatten und die hauseigene Weber Grill Academy. Hier finden regelmäßig Kurse für Einsteiger und Profis statt. So macht der Weber Store, der dritte weltweit, schon vor dem Kauf Appetit und Vorfreude auf den nächsten Grillabend.

Markus Hornschu liebt und lebt Grillen. Diese Liebe möchte er an seine Kunden weitergeben und bietet das „Rundum-sorglos-Paket“. Das Traditionsunternehmen, dessen Gründung auf das Jahr 1818 zurück geht, ist schon seit vielen Jahren Weber Partner. Das umfassende Sortiment in den neuen Ausstellungsräumen bietet neben der kompletten Palette an Weber Grills auch die echten Fanartikel, wie Schürzen, Handschuhe und T-Shirts an. Es ist aber nicht nur das riesige Angebot, das Grillfans begeistert, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen. Küchen- und Grillmeister und eine Vielzahl von kompetenten und freundlichen Mitarbeitern, machen den Weber Store zu einem der angesagtesten Treffpunkte für Grillfans aus der ganzen Region.

Grillen wie Profis: Die Weber Grill Academy

Die Weber Grill Academy im Hause Hornschu, bietet eine Vielzahl von Grillkursen, wie zum Beispiel vom Basic bis zum Gas-Grillkurs an. Wer auf der Suche nach einem passenden Grill ist, kommt an einem Besuch der neuen Ausstellungsräume nicht vorbei. Hier kann man in die Weber Grillwelt eintauchen, sich im Kurs „Basic“ mit den Modellen vertraut machen und lernt dabei, welches Gericht auf welchem Grill optimal zubereitet wird. Aber nicht nur Grillanfänger, auch Profis können sich in passenden Kursen inspirieren lassen und erfahren, wie man das Beste aus einem Weber Grill herausholen kann. In persönlicher Atmosphäre werden außergewöhnliche Rezeptideen vorgestellt, so das jeder schon nach kurzer Zeit zum Grillexperten am eigenen Grill werden kann.

3 Fragen an Markus Hornschu:

Gibt es für 2019 einen besonderen „Grilltrend“?

„Hero ist diesem Jahr auf jeden Fall das Zubehör. Unser vielfältiges Angebot bietet unendliche viele Möglichkeiten neben dem „klassischen“ Grillen. Absolut angesagt ist in diesem Jahr das Grillen mit der Plancha, einer Pfanne nach mediterranem Vorbild – mehr Einzelheiten können Interessenten gerne im Store erfahren“.

Gibt es auch ungewöhnliche Dinge, die auf den Grill kommen?

„Würstchen! - Nein, Spaß beiseite. Persönlich machen wir fast alles auf dem Grill. Sonntags gibt es beispielsweise Spiegelei, aber auf der Gussplatte zubereitet, zum Frühstück, und unser 16 jähriger Sohn, bereitet sich gerne nach Schulabschluß einen kleinen Snack auf dem Grill zu. Auch Eis kann man grillen, das sorgt immer für überraschte Gesichter“.

Können Sie noch einmal zusammen fassen, was die Besucher in dem Weber Store erwartet?

„Zunächst einmal eine Riesenauswahl an Grillgeräten in allen Größen und für jeden Bedarf. Wir bieten unseren Kunden auch an, ihren Wunschgrill in der Grill Academy ausgiebig zu testen, um sich für ihr Traummodell zu entscheiden. Darüber hinaus bieten wir zahlreiche Kurse an, in denen Einsteiger und Profis in persönlicher Atmosphäre Rezeptideen, Warenkunde und praktische Anleitungen für ein perfektes Grillerlebnis vermittelt bekommen. Allein das Anschauen macht schon hungrig und Vorfreude auf einen schönen Grillabend mit Freunden“.

Text und Bilder: Lutz Herzog

Kontakt:

Hornschu GmbH Oberste

Gasse 3 34117 Kassel

http://www.hornschu.de

Öffnungszeiten:

Montag –Freitag: 10:00 – 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 – 16:00 Uhr

Hier können Sie uns finden