Hort Kita Niederzwehren: Elternbeirat beklagt Zustand und Reaktion der Stadt

Von: Hannah Köllen

Trostlos: Die Außenanlage des Horts wird vor allem bei Regen sehr matschig. Spielfreude kommt dort nicht auf. © Jasmin Sindelar

Der Elternbeirat des Horts in der Kita Niederzwehren bemängelt das Essensangebot und die Außenanlage. Die Stadt Kassel reagiert schleppend auf die Vorwürfe.

Niederzwehren – Fehlende Spielgeräte, eine matschige Außenanlage sowie Mittagessen, das nicht schmeckt und nicht satt macht: Diese Punkte beklagt der Elternbeirat des Horts an der Kita Niederzwehren. „Die Außenanlage des Horts verwandelt sich bei Regen in eine Matschanlage – das ist vor allem im Winter ein großes Problem, die Kinder tragen den ganzen Dreck rein“, sagt Anne Scholz, die Mitglied im Elternbeirat ist.

Doch auch im Sommer sei die Situation nicht besser, da es durch einen fehlenden Sonnenschutz keinerlei Schattenplätze gebe. Spielgeräte gebe es auf der Außenfläche keine, lediglich eine Sprunggrube der angrenzenden Johann-Amos-Comenius-Schule, die von den Hortkindern als Sandkasten genutzt wird.

„Wir versuchen schon seit Monaten, diesbezüglich mit der Stadt ins Gespräch zu kommen“, sagt Jasmin Sindelar, die auch Elternbeirätin ist. Das Problem der Außenanlage des Horts sei der Stadt bekannt, bestätigt Victor Deutsch, Pressesprecher der Stadt Kassel, auf HNA-Anfrage. „Zur Beschattung des Geländes wurden Sonnensegel bestellt. Sie werden unmittelbar nach Lieferung installiert“, sagt Deutsch. Außerdem seien Mülleimer und Sitzgelegenheiten aufgestellt worden. Um die Rasenfläche weniger zu beanspruchen, wurden „Wegebeziehungen verbessert“.

Hort Kita Niederzwehren: Elternbeirat bemängelt Essensangebot

Bereits seit Anfang 2020 sind die Hortkinder der Dorothea-Viehmann-Schule in Containerersatzbauten an der Kita Niederzwehren untergebracht – Grund hierfür sind Sanierungsarbeiten an den Pavillon-Räumen an der Johann-Amos-Comenius-Schule, in denen der Hort der Dorothea-Viehmann-Schule ursprünglich untergebracht war. Ab wann die Kinder die Ersatzbauten wieder verlassen können, steht noch nicht fest, heißt es vonseiten der Stadt.

Neben der Außenanlage des Horts kritisiert der Elternbeirat auch das Essensangebot. „Immer wieder berichten die Kinder, dass ihnen das Essen nicht schmeckt oder sie nicht satt geworden sind. Ein Kind hat mal erzählt, dass es pro Kind sechs Tortellini gibt“, sagt Anne Scholz. Im vergangenen Winter wurden die Hortkinder über mehrere Wochen zur Qualität des Essens befragt, im Anschluss wurde der Speiseplan überarbeitet, teilt Pressesprecher Deutsch mit.

Dem Elternbeirat ist die Handhabung mit dem Mittagessen im Hort außerdem zu unflexibel: „Bei der Anmeldung für den Hort muss das Kind entscheiden, ob es beispielsweise vegetarisch essen möchte – dann bekommt es jeden Tag die fleischlose Mahlzeit. Auf der Johann-Amos-Comenius-Schule nebenan können die Kinder jeden Tag aus zwei Mahlzeiten selbstständig wählen“, sagt Sindelar.

Gespräch zwischen Elternbeirat des Horts und Stadt Kassel

Bei dem sogenannten Chipsystem handelt es sich um ein Pilotprojekt des Amts für Schule und Bildung, sagt Deutsch. Es sei nicht auf den Hort übertragbar, da die Grundschulkindersatzung eine monatliche Abrechnung der Mittagsverpflegung für den Grundschul- und Hortbereich vorsehe.

Nachdem sich der Kontakt zwischen Elternbeirat und der Stadt Kassel über Monate hinweg lediglich per Mail abgespielt hatte, ist es kürzlich zu einem Treffen beider Parteien gekommen. Bei dem Termin ist ein „verbindlicher Fahrplan“ vereinbart worden, sagt Deutsch. Noch vor den Ferien solle eine „mögliche Aufwertung des Außengeländes mit Spielgeräten oder anderen Alternativen“ ausgelotet werden, auch ein Termin mit dem Caterer sei geplant.

„Wir sind über die Gesprächsbereitschaft der Stadt Kassel froh. Aber das Umsetzen mancher unserer Vorschläge wird sicherlich lange dauern. Es ist schade, dass die Stadt anfangs so schleppend kommuniziert hat, das hat uns viel wertvolle Zeit gekostet“, sagt Sindelar.

