Hundeeis und Frühstück an der Wilhelmsstraße

Gastronomie

+ © Pia Malmus Jetzt auch Eis in vielen Sorten: Thomas Fiume-Otto bietet in der Vitrine des Cafés „Immer so“ unter anderem Leberwurst-Eis an, das als Leckerli für Hunde gedacht ist. © Pia Malmus

Im Café „Immer so“ an der Wilhelmsstraße in Kassel haben die Betreiber gewechselt. Der Neustart wird durch Unwetterschäden und eine Baustelle herausgefordert.

Kassel – An der Wilhelmsstraße 23 kann seit ein paar Tagen wieder gefrühstückt werden – und hausgemachtes Eis in vielen Sorten gibt es neuerdings auch. Unter den neuen Betreibern, der Familie Fiume aus Immenhausen, heißt das Anfang 2022 gestartete Café „Immer so“ noch immer so.

Mit dem Gästezuspruch ist Thomas Fiume-Otto zufrieden. Ansonsten jedoch stand die Wiedereröffnung unter keinem guten Stern: Das schwere Unwetter vom 22. Juni hatte den Keller des Geschäftshauses volllaufen lassen und Warenbestände für ein paar Tausend Euro unbrauchbar gemacht.

„Wir hatten ja gerade komplett neu eingekauft“, erzählt der Betreiber; „das musste alles weggeschmissen werden.“ Das Wasser habe 40 Zentimeter hoch gestanden; bei den Nachbarn der Tourist-Info im selben Gebäude noch höher. Die Eis-Theke und diverse Kühlschränke hätten ihren Dienst quittiert, weil die elektrischen Sicherungen herausgesprungen waren.

Nach einer kurzfristigen Schließung und einem Arbeitseinsatz mit vielen Helfern konnte die gerade gestartete Gastronomie wieder aufmachen. Auf die bei Sommerhitze beliebten Außenplätze auf der Wilhelmsstraße müssen die Gäste vorerst aber verzichten, bedauert Fiume-Otto. Der Grund: Vor dem Gebäude direkt gegenüber, das gerade umgebaut wird, steht ein Baukran und ist mit einer Einzäunung umgeben, die die Passage auf der Fußgängermeile verengt. Deshalb dürfe das Café bis voraussichtlich Ende Juli keine Außenbestuhlung aufstellen, erzählt der Gastronom: Das mit der Baustelle „hatte uns leider keiner gesagt, als wir das Café übernommen haben“. Und schon zum wiederholten Mal hätten Baufahrzeuge das aus der Fassade herausragende Café-Leuchtschild ramponiert.

Aber Fiume-Otto ist ein optimistischer Typ, der sich die Laune nicht so schnell verhageln lässt. Das Café in Kassels Innenstadt hat er übernommen, weil dieses Geschäft nicht so saisonabhängig ist wie die Eisdielen namens Taranto der Familie Fiume in Immenhausen und Bodenfelde.

18 Sorten Eis aus eigener Produktion, die Sorten ständig wechselnd, gibt es jetzt auch an der Wilhelmsstraße. In Kassel, das hat der Gastronom schon festgestellt, werde viel häufiger Eis auf Basis von Soja- statt Kuhmilch verlangt. Keine Schwierigkeit für den Eisproduzenten, der auch in Kassel eine Besonderheit aus seinem Sortiment anbietet: Eis mit Leberwurst-Geschmack, eigentlich für Hunde gedacht, aber auch, wie Fiume-Otto erzählt, von manchen Menschen gern bestellt und gegessen.

Für die kalte Jahreszeit ist vorgesehen, die Eisvitrine als erweiterte Kuchentheke zu bespielen. Ansonsten gibt es wie bisher etliche Frühstücks-Varianten, herzhaft belegte Imbisse, Suppen, Waffeln und mehr. Aus der Küche, die technisch erweitert wurde, soll es demnächst auch Pinsa geben – das sind warme Brotfladen, die nach dem Backen belegt werden.