Fassadenkunst verschönert das Wesertor in Kassel

Von: Claudia Feser

Fassadenkunst im Wesertor: Das letzte Projekt ist das des Künstlers Konrad Fröhlich (alias Skar, Zweiter von links) am Katzensprung. Mit im Bild von links Hauseigentümer Viktor Hernandez, Kurator Marcel de Medeiros, Oberbürgermeister Sven Schoeller, Baudezernent Christof Nolda und Ortsvorsteher Annli Lattrich. © Claudia Feser

Wer weiß, dass der Künstler im Hauptberuf Nanobiologe ist, sieht die Fassadenkunst am Katzensprung gleich mit anderen Augen an. Konrad Fröhlich hat das Bild gemalt – es ist das siebte und vorerst letzte, das im Zuge des Bund-Länderprogramms „Sozialer Zusammenhalt Wesertor“ vom Verein Urbane Experimente im Stadtteil initiiert wurde.

Wesertor – Konrad Fröhlich, der unter dem Künstlernamen Skar malt, hat urbanes Stadtgrün auf die Fassade des Eckhauses an der Kreuzung Weserstraße/Kurt-Wolters-Straße gemalt. Horizontale Linien treffen auf freie Muster wie sie in der Natur vorkommen – zusammen ergibt das einen Baum, der sich „in naiver Kunst“, wie der Künstler sagt, über die Giebelfront zieht. An der Längsseite des Wohn- und Geschäftshauses hat sich der Maler selbst verewigt: mit seinem Künstlernamen Skar im Graffiti-Stil.

In viereinhalb Tagen war das Gemälde fertig. 100 Liter Farbe sind beim Malen drauf gegangen plus 40 Malerrollen, berichtet Fröhlich. Die Nachbarn reichten Fröhlich und seinem Helfer Marcel de Medeiros, der Kurator des Projekts ist, Essen und Getränke aus den Fenstern.

Es ist das größte Projekt des gebürtigen Berliners Konrad Fröhlich, der seit 20 Jahren in Kassel lebt und arbeitet. Malen ist sein Hobby, hauptberuflich arbeitet der 41-Jährige in seinem studierten Beruf in der Industrie. Fröhlichs Eltern waren Künstler, deshalb war ihm klar, dass er seinen Lebensunterhalt mit einem geregelten Einkommen sichern wollte.

Gleichwohl hat Fröhlich als Künstler viel Erfahrung, sein Schwerpunkt liegt auf kleinformatigen Projekten wie Garagentoren, „da kommt man mit einer Leiter aus.“ Am Katzensprung war ein Hubwagen nötig, mit dessen Hilfe die 500 Quadratmeter große Fläche bemalt werden konnte.

Dass ein ganzer Stadtteil mit Fassadenkunst verschönert werde, wäre vor 20 Jahren unmöglich gewesen. „Heute gibt es eine ganz andere Akzeptanz.“ Konrad Fröhlich berichtet: „Früher wurde man beim Malen angehupt und beschimpft.“ Heute werde zwar auch gehupt – aber für einen neuen Auftrag angefragt.“ (Claudia Feser)