Lolita Bar wird 30: Bandbreite der Gäste reichte von Hooligans bis zur documenta-Leiterin

Die Lolita Bar ist eine Institution im Kasseler Nachtleben. In diesen Tagen wird sie 30 Jahre alt. Wir blicken auf ihre Geschichte zurück.

Kassel – Dirk Wachholder, Spitzname Bob, hatte in drei Jahrzehnten schon die ganze gesellschaftliche Bandbreite in seiner Lolita Bar zu Gast: Eine Hooligantruppe von Eintracht Frankfurt war ebenso im Club an der Werner-Hilpert-Straße wie die Leiterin der documenta X, Catherine David. Letztere wurde während der 100-tägigen Weltkunstschau 1997 sogar zum Stammgast, wie sich Wachholder erinnert. Am heutigen Freitag und auch morgen wird in der Lolita Bar 30-jähriges Bestehen gefeiert.

Es war Anfang der 90er-Jahre, als Wachholder – der damals mit Ralph Raabe die Bar „Mutter“ in der Nordstadt führte, einen neuen Anziehungspunkt im Kasseler Nachtleben schaffen wollte. Denn in der Nordstadt galt damals eine rigide Sperrzeit für Gastronomen. „Um 1 Uhr mussten wir schließen, dabei ging es da gerade erst los. Nur in der Innenstadt durfte man länger öffnen“, erinnert sich der heute 55-Jährige. Fündig wurden Wachholder und Raabe an der Werner-Hilpert--Straße 22.

Auf dem seinerzeit verwahrlosten Grundstück eröffneten sie 1993 in den Räumen der ehemaligen „Sex-Film-Bar Eve“ die Lolita Bar. Das plüschige Mobiliar des Etablissements gab der Bar in den Anfangsjahren ihren Charme. Später wurde mehrfach umgebaut. Geblieben ist etwa der Holzboden, der aus einer alten Rollschuhdisco aus Kassel stammt.

Viele später populäre Bands spielten zu Beginn ihrer Karriere in der Lolita Bar. Die ganze Hamburger Schule war hier zu Gast: Tocotronic, Stereo Total und viele weitere. Im Café Mononova – das jahrelang im Raum unterhalb der eigentlichen Bar lag und inzwischen wieder Ballsaal heißt – gab es regelmäßig Ausstellungen.

„Damals dachte ich, dass mache ich jetzt mal ein paar Jahre. Nun sind es 30 geworden.“ Schlimm findet Wachholder – der die Nachtarbeit an sein Team abgegeben hat – das aber nicht. Im Gegenteil: „Ich mag es immer noch, etwas Positives zu tun. Was wir leisten, ist viel mehr, als bloß Alkohol zu verkaufen. Wir machen eine Art Sozialarbeit“, so der Barchef.

Während der Corona-Pandemie habe man gesehen, was es für junge Leute bedeutet, wenn sie ihre Treffpunkte verlieren. „Menschen sind Rudeltiere. Auch wenn sich das Ausgehverhalten zuletzt stark eingeschränkt hat.“ Dies spiegele sich auch in den Öffnungszeiten wider. Früher habe die Lolita Bar an sieben Tagen die Woche geöffnet, heute seien es drei: Mittwoch, Freitag und Samstag.

Das Clubsterben sei auch in Kassel allgegenwärtig. Betroffen davon waren auch die benachbarten Clubs A.R.M. und Weinkirche, die bis vor wenigen Jahren jedes Wochenende noch Hunderte auf das Areal an der Werner-Hilpert-Straße zogen. „Damals gab es im Bahnhofsumfeld noch den Cuba Club, die Batterie und später das Unten. Jetzt ist es hier richtig ruhig geworden.“ Geblieben sind nur die Lolita Bar und ihr Biergarten.

Zu den Gründen sagt Wachholder: „Als ich damals weggegangen bin, dachte ich: Heute Abend treffe ich meine Traumfrau. Heute lernen sich die Menschen bei Tinder kennen und kommuniziert wird nicht in der Bar, sondern über Soziale Medien.“ Dass es die Lolita Bar bis heute gibt, liegt auch am Publikum: „Ich bin gealtert, die Gäste nicht.“ Mit dem neuen Eigentümer des Grundstücks, der CDW-Stiftung, sieht Wachholder eine Perspektive: „Wenn sich hier dank günstiger Mietpreise die Kreativwirtschaft etabliert, kehrt das Leben auf das Gelände zurück.“ (Bastian Ludwig)

