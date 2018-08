Kasseler warnt in Westafrika vor illegaler Migration nach Europa

Seit über 20 Jahren in Kassel daheim: Eddy Duru aus Nigeria. Der 48-Jährige hält in Westafrika Vorträge, in denen er mit den unrealistischen Träumen aufräumt, die viele Menschen dort mit dem Leben in Europa verbinden.

Kassel/Nigeria. Eddy Duru räumt in seiner alten Heimat mit den unrealistischen Träumen auf, die viele Afrikaner mit dem Leben in Europa verbinden.

„Wenn ich bei einem Vortrag an einer Schule in Nigeria frage: Wer von euch will nach Europa? Dann gehen alle Hände der Kinder hoch und auch einige der Lehrer melden sich“, sagt Eddy Duru. Für viele Afrikaner sei Europa das Ziel ihrer Träume – doch was sie dort erwarte, wüsste kaum jemand. Deswegen klärt der Nigerianer, der in der Kasseler Innenstadt einen Laden für Computerdienstleistungen betreibt, mit seiner Nichtregierungsorganisation Rarduja (siehe Hintergrund) darüber auf. In Westafrika ist der 48-Jährige, der 1997 als Flüchtling nach Kassel kam, ein bekannter Mann.

Der Traum von Europa

Europa stellen sich viele Afrikaner als ein Paradies vor, sagt Duru. „Geld, Wohnung, Schule, Bildung, Arbeit – alles kein Problem. So denken die Leute.“ In vielen Gegenden Afrikas gebe es keinen Strom. In Europa schon, das sei bekannt. Doch dass der Strom gekappt werde, wenn man die Rechnung dafür nicht bezahle, wisse kaum jemand.

Das Trauma in Europa

Dass viele Flüchtlinge es gar nicht nach Europa schaffen, sondern im Mittelmeer ertrinken oder in Libyen in Lagern ein sklavenähnliches Dasein fristen müssen, ist in Afrika kaum bekannt, sagt Duru. Er zeigt die Bilder aus den Lagern bei seinen Vorträgen – und erntet schockierte Blicke. Ebenso wenig wüssten die Leute, dass sie in Europa zunächst nicht arbeiten dürften. „Der Alltag in den Flüchtlingsheimen besteht häufig aus Schlafen, Essen, Wand anstarren und Alkohol“, sagt er. Für die meisten Schwarzen sei es völlig undenkbar, kriminell zu werden, schreibt Duru in seinem Buch „Europe – A Mission Missunderstood“ (Europa – eine missverstandene Mission).

Doch in Europa würden sie es dann häufig doch. Weil die Menschen glaubten, keine andere Wahl zu haben.

+ Vorträge vor hunderten Schülern: Eddy Duru ist in Westafrika ein bekannter Mann. © Rarduja/nh

Diskriminierung

Eddy Duru klärt nicht nur in Afrika auf – er ist auch in Deutschland Ansprechpartner für Flüchtlinge, weit über Kassel hinaus. Einmal habe er sich mit einem jungen Mann, dem die Abschiebung drohte, getroffen. Dieser kannte sich in Kassel nicht aus und rief Duru mehrmals an, um sich den Weg erklären zu lassen. Als sich die beiden trafen, wurden sie von mehreren Polizisten umringt, die sie kontrollierten – nur wegen der Telefonate, sagt Duru. „Diskriminierung wird wohl immer ein Problem bleiben“, sagt er. Gerade beschäftige man sich im Ausländerbeirat damit, dass viele Diskos in Kassel Schwarzen den Einlass verweigerten.

Europa kann krank machen

Die Welt in Europa ist für viele Afrikaner so fremd, dass sie das Leben hier krank macht. Das beschreibt Duru eindrücklich in seinem Buch. In Afrika kämen psychische Krankheiten seiner Erfahrung nach selten vor. In Europa hingegen würden sich viele Afrikaner in psychische Behandlung begeben. Etwa wegen Depression. Duru sagt: „Ich kann Ihnen sagen, was der Grund für die Probleme ist: Europa.“

In Afrika gebe es verglichen mit Europa nur sehr wenige Selbstmorde, sagt Duru, und Zahlen der Weltgesundheitsorganisation bestätigen das.

Das liege zum einen daran, dass Selbstmord in der dortigen Kultur eine Schande sei, was auch Angehörige von Selbstmördern zu spüren bekämen. Noch viel wichtiger ist laut Duru aber: „Afrikaner lieben ihr Leben. Es herzugeben oder aufs Spiel zu setzen, ist für sie eigentlich unvorstellbar.“

Kritik an Politikern

Mit den Politikern in seinem Heimatland, aber auch in den meisten anderen Ländern Afrikas, geht Eddy Duru hart ins Gericht. In seinem Buch schreibt er, diese Leute würden unter „poverty of the brain“, also Armut des Gehirns, leiden. „Der größte Wirtschaftszweig in Deutschland ist die Autobranche – in Nigeria ist es die Politik“, sagt Duru. Politiker des Landes, das reich an Rohstoffen ist, würden sich wahre Schlösser mit hohen Mauern drumherum bauen – und direkt vor ihrer Haustür herrsche Armut. Die Politiker produzieren für ihre Villen ihren eigenen Strom mit Generatoren, die laut sind und die Luft verschmutzen – weil es kein funktionierendes Stromnetz gibt. Die Politiker fliegen für Arztbesuche nach Europa oder Amerika – weil es kein funktionierendes Gesundheitssystem gibt. Die Politiker haben zwar teure Autos – aber die Straßen sind kaputt.

„Sie würden auch selbst profitieren, wenn sie mit dem vielen Geld die Bevölkerung unterstützen würden. Warum verstehen sie das nicht? Extreme Armut im Kopf!“, sagt Eddy Duru.

Rarduja ist in vier Ländern aktiv

Die Abkürzung Rarduja steht für „Re-Educating Africans On The Risk & Dangers Of Unplanned Journey Abroad“ – zu deutsch etwa „Aufklärung von Afrikanern über die Riskiken und Gefahren von schlecht geplanten Reisen ins Ausland“. Mit seinen rund 20 Rarduja-Mitarbeitern geht Gründer Eddy Duru in Schulen, Universitäten, Kirchen und demnächst auch in eine der populärsten Fernsehshows Nigerias und warnt davor, illegal und schlecht vorbereitet nach Deutschland zu kommen. Rarduja ist neben Nigeria auch in Ghana, Gambia und Liberia aktiv. Wenn er mehr finanzielle Mittel hätte, würde er noch weit mehr Vorträge halten – der Bedarf sei da, sagt Eddy Duru. Informationen auf der Internetseite www.rarduja.org.

Auswärtiges Amt unterstützt Rarduja

Eddy Duru ist nicht nur in Afrika ein bekannter Mann – auch zum Auswärtigen Amt der deutschen Bundesregierung pflegt er Kontakte. Duru arbeite schon Jahre lange mit verschiedenen Repräsentanten des Ministeriums zusammen, sagt das Auswärtige Amt gegenüber unserer Zeitung. Vor Kurzem war er zur Vorstellung des neuen Regionalbeauftragten des Ministeriums für Subsahara-Afrika in Berlin. Außerdem nimmt er regelmäßig Dialog-Veranstaltungen zwischen dem Auswärtigen Amt und der afrikanischen Diaspora teil. Seit 2017 unterstützt das Auswärtige Amt das Projekt „Sag nein zu schlecht geplanten Reisen ins Ausland“ von Durus Organisation Rarduja finanziell. Das Projekt entspreche dem Ziel der Bundesregierung, potenzielle Migranten und Flüchtlinge über die Risiken irregulärer Migration aufzuklären und über legale Möglichkeiten zu informieren, heißt es aus der Pressestelle des Auswärtigen Amtes.

Eddy Duru: Eine Erfolgsgeschichte gegen alle Widerstände

Die Wirrungen, Kämpfe und Hindernisse, vor denen Eddy Duru die Afrikaner warnt, hat er selbst auch durchgemacht. Er fand seinen Weg und wurde in Deutschland erfolgreich – und zum Mentor für zahlreiche Flüchtlinge.

Der heute 48-Jährige ist ein Angehöriger der nigerianischen Volksgruppe der Igbo, die christlich geprägt sind. Er kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus und wuchs in der nigerianischen Großstadt Owerri im Süden des Landes auf. In Benin-Stadt studierte er Gesundheitsmanagement. Doch nach seinem Abschluss musste er sein Heimatland als politischer Flüchtling verlassen. Ein Bekannter aus Deutschland half ihm, hier im Dezember 1996 Asyl zu beantragen.

Über die Stationen Köln und Gießen kam der Nigerianer im Februar 1997 nach Kassel, wo er zunächst in der Asylunterkunft Hertingshausen lebte. „Ich war voller Eifer und wollte meine ganze Kraft in die Arbeit stecken, um mir ein gutes Leben aufzubauen“, sagt Eddy Duru. Doch mit seinem Studium konnte er in Deutschland nichts anfangen – sein Abschlusszeugnis hatte er nicht, die Uni war infolge von Protesten geschlossen worden.

Zum Nichtstun verdammt – eigentlich

So machte er sich Tag für Tag mit einem Rucksack auf den Weg, etwa ins Industriegebiet, um bei Dutzenden von Firmen nach Arbeit zu fragen. Als ihn schließlich eine einstellen wollte, wurde er nach einer Arbeitserlaubnis gefragt. Doch die bekam er nicht. So war er zum Nichtstun verdammt – eigentlich. Duru fand sich damit nicht ab und machte zum Beispiel, finanziert von seinen Eltern, einen Führerschein, um eine bessere Chance auf Arbeit zu haben, sobald sein Asylantrag anerkannt war.

In den folgenden Jahren arbeitete Eddy Duru als Reinigungskraft und beim Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn, in einer Fleischerei und trug für die HNA Zeitungen aus. Das tat er auch noch, als sich 1999 die politische Lage in seinem Heimatland entspannte. „Ich hätte zurückgehen können“, sagt Eddy Duru. Doch er wollte bleiben, denn er hatte eine Lebensaufgabe gefunden: Menschen aufklären.

"Nur ich habe gesagt, wie schwer es wirklich ist"

In der Asylunterkunft, die er mittlerweile verlassen hatte, hatte er mit Menschen zusammen gelebt, deren Alltag aus Hoffnungslosigkeit, Alkohol und Fernsehen bestand. „Davon habe ich erzählt, als ich 1999 das erste Mal meine Heimatstadt besucht habe. Es gab eine Versammlung, bei der einige Flüchtlinge wie ich von ihren Erfahrungen in Europa berichtet haben – aber nur ich habe gesagt, wie schwer es wirklich ist.“ Duru wurde zum Ansprechpartner für alle, die etwas über Europa wissen wollten. Zunächst nur in seiner Gemeinde, doch der Kreis wurde schnell größer.

Als Eddy Duru merkte, dass er den Menschen in Afrika Dinge erzählt, die ihnen sonst niemand sagt, gründete er Rarduja. Parallel zu seiner Aufklärungsarbeit machte er ab 2001 am Bildungszentrum Kassel eine Fortbildung im Bereich IT-Netzwerk und arbeitete danach bei der Deutschen Herold Versicherungsgruppe. 2006 machte er sich schließlich als Computer-Dienstleister selbstständig: Um die Ecke vom City-Point betreibt er einen unscheinbaren Laden. Niemand würde darauf kommen, dass der Mann hinter der Ladentheke in Nigeria ein Prominenter ist.

Das Buch: Missverstandene Mission

Europe – A Mission Missunderstood. Das bedeutet auf Deutsch: Europa, eine missverstandene Mission. So heißt Durus erstes Buch (erschienen 2010), in dem er von persönlichen Erlebnissen berichtet. Für 11,95 Euro kann man es bei Amazon kaufen. 2017 veröffentlichte Duru ein zweites, wissenschaftlicher geprägtes Buch. Beide sind nur auf Englisch erhältlich.