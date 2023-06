Im Auto gefangen: Sturmjäger von Superzelle über Kassel überrascht

Von: Hannah Köllen

Teilen

Mario Zeschik aus Kassel ist Sturmjäger. Das Unwetter in Kassel am vergangenen Donnerstagnachmittag überraschte jedoch auch den erfahrenen Gewitter-Experten.

Kassel – „Das Gewitter kam so schnell, es hat mich total überrascht“, sagt Mario Zeschik über das Unwetter, das am vergangenen Donnerstagnachmittag über Kassel einbrach.

Und Zeschik ist eigentlich Gewitter-Experte: Als sogenannter Sturmjäger fährt der Mann aus Kassel gemeinsam mit einem Freund aus Fuldatal regelmäßig Gewittern voraus. „Das Gewitter am Donnerstag war das heftigste, das ich je erlebt habe. Sowohl von der Niederschlagsintensität als auch von der Windstärke her“, sagt Zeschik. Er vermutet, dass während des Gewitters auch Orkanböen über die Stadt hinwegzogen. „Das waren bestimmt 120 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit.“

Dieses Archivfoto zeigt ein Gewitter über dem Herkules, 2018 von Mario Zeschik aufgenommen. © Mario Zeschik

Bei dem Unwetter über Kassel handelte es sich nicht um ein gewöhnliches Gewitter. Über Kassel hatte sich nämlich eine sogenannte Superzelle gebildet. „Ein normales Gewitter zieht mit der Strömung“, sagt Zeschik. Eine Superzelle habe eine Eigendynamik. „Die kann sich viel stärker nach links und rechts bewegen.“

Unwetter: Sturmjäger Mario Zeschik wurde von Superzelle über Kassel überrascht

Und genau das habe die Superzelle am Donnerstag getan: „Eigentlich wäre sie gar nicht über Kassel gezogen, doch dann hat sie sich nach rechts Richtung Osten bewegt.“ Daher werde sie auch als Right Mover bezeichnet, erklärt Zeschik. Eine solche Superzelle entstehe, wenn sich die warme Luft besonders schnell nach oben bewege. „Die Geschwindigkeit des Aufwinds ist ausschlaggebend“, sagt Zeschik. Aber auch die Drehung, also in welche Richtung die warme Luft sich bewegt, spiele eine wichtige Rolle.

Bei Gewittermeldungen für Kassel fahre er eigentlich immer auf den Lohberg bei Wolfsanger. „Von dort hat man einen tollen Blick über Kassel auf den Herkules und kann gut filmen.“

Sturmjäger: „Kombination aus Wind, Regen und Hagel machte es extrem laut.“

Am vergangenen Donnerstag war er im Auto unterwegs, als sich das Gewitter ankündigte. Zu seinem üblichen Aussichtspunkt habe er es nicht mehr geschafft, denn das Gewitter war schon zu nah. Also hielt er mit seinem Wagen auf einem Feldweg zwischen Vellmar und Espenau. „Die Kombination aus Wind, Regen und Hagel machte es in meinem Auto extrem laut“, erinnert sich Zeschik. In der Eile sei er nicht mal zum Fotografieren vom heranziehenden Gewitter gekommen.

Mario Zeschik aus Kassel ist Sturmjäger. © Naumann, Boris

Er ist sich der Gefahr durch sein Hobby bewusst. „Als Sturmjäger will man auf der einen Seite natürlich seine eigene Sicherheit gewährleisten, aber auf der anderen Seite muss man möglichst nah ans Gewitter rankommen, um gute Bilder zu bekommen.“

Trotz der Gefahren will er sein Hobby weiterführen. Denn für Zeschik steht fest: „Die unglaubliche Kraft hinter einem Gewitter ist einfach beeindruckend.“ Schon als Kind faszinierten Zeschik Gewitter. „Unsere Gesellschaft denkt, dass wir die Natur beherrschen können. Solche Extremwetter zeigen, dass das nicht möglich ist.“

Wetter-Experten erklären, wie die gefährliche Superzelle über Kassel entstand: Sie stufen das Unwetter als einen Gewitterkomplex ein.