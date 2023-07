Im siebten Strickhimmel: Besucherinnen aus ganz Deutschland kamen zum Wollfestival nach Kassel

Kassel

© Anna Weyh

Zum ersten Kasseler Wollfestival kamen Besucherinnen aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland. Die Strick-Community in Nordhessen ist groß.

Kassel – Am Hintereingang des Kongress Palais im Vorderen Westen Kassels bildet sich eine lange Schlange. Bis auf den Gehweg der Heinemannstraße drängen sich die Frauen und trotzen der Hitze. Denn schon um 10 Uhr ist es an diesem Wochenende in der Sonne kaum auszuhalten.

Das Ziel der Frauen: das erste Kasseler Wollfestival. 63 Ausstellerinnen aus ganz Deutschland, aber auch aus Italien, Polen, Litauen, Österreich und der Schweiz präsentieren in der Stadthalle ihre Wolle, Nadeltaschen und Strickanleitungen. Hier gibt es alles, was das Strickherz begehrt.

Schon am ersten Tag des Festivals waren mehr als 2000 Besucherinnen vor Ort – vereinzelt sieht man auch Männer von Stand zu Stand schlendern. Veranstalterin Katja Stein aus Grifte, auch Inhaberin von Strickwerk34, ist überwältigt von der Vielzahl an Strickfans in Kassel und sagt: „Mit diesem Ansturm haben wir nicht gerechnet.“

Wollfestivals gibt es auch in anderen großen Städten Deutschlands, aber in Kassel und Umgebung hat ein solches Angebot bisher gefehlt. „Auch hier ist die Strick-Community groß. Stricken ist in“, sagt Stein.

Das kann auch Nina Kiil aus Söhrewald-Wellerode bestätigen. „Stricken hat es mir angetan. Aber noch lieber häkel ich“, sagt die 42-Jährige. „Etwas mit meinen eigenen Händen zu erschaffen, ist toll.“ Abgeschaut hat sie sich das Hobby von ihrer Mutter und ihrer Oma. „Auch der Handarbeit-Unterricht in der Schule war toll. Da konnte ich aber schon stricken. Das habe ich gelernt, bevor ich laufen konnte“, sagt Kiil mit einem Augenzwinkern.

Auf dem Wollfestival möchte sich Kiil nun erst einmal einen Überblick verschaffen. „Ich drehe erst mal eine Runde und danach geht es ans Einkaufen“, sagt sie. Die meiste Wolle beim Festival leuchtet in kräftigen Farben. Kiil mag es eher dezenter: „Ich färbe Wolle mit Naturfarben wie Blättern oder Blüten selbst. Diese erdigen Töne sind mehr mein Ding“, sagt sie.

Viele Besucherinnen kommen aus dem Umkreis Kassel. Zu sehen ist das auf einer großen Deutschlandkarte in der Innenhofmitte des Kongress Palais. Mit Stecknadeln können die Frauen markieren, aus welchem Ort sie angereist sind. Von Aachen bis Dresden und von Eckernförde bis Sonthofen ist alles dabei. Es gibt Stecknadeln mit kleinen Zettelchen, die Irland, Spanien und sogar die USA markieren.

Etwa ein Jahr lang hat Katja Stein an den Vorbereitungen des Wollfestivals gearbeitet. Gelohnt hat es sich allemal, sind sich die Besucherinnen einig: Kassel schwebt an diesem Wochenende im siebten Strickhimmel.