Im Sommer machen viele zu: Mehr Geschäfte in Kassel führen Betriebsurlaub und Ruhetage ein

Von: Katja Rudolph

Hat Anfang August Betriebsferien gemacht: Bäckermeister Bernd Riede in seiner Backstube an der Staufenbergstraße in Philippinenhof. © Schachtschneider, Dieter

Kassel – „Wir machen Betriebsurlaub“: Das liest man aktuell vermehrt an Ladengeschäften in und um Kassel. In der Ferienzeit setzen immer mehr kleinere Betriebe auf eine komplette Schließzeit. Das hängt mit dem Fachkräftemangel zusammen.

Betroffen ist vor allem das Lebensmittelhandwerk. Bei vielen Bäckereien und Metzgereien ist die Personaldecke inzwischen so dünn, dass der Betrieb in der Urlaubssaison nicht mehr gestemmt werden kann. Das bestätigt Bernd Riede, Obermeister der Bäcker-Innung Region Kassel. Von den 22 Mitgliedsbetrieben mache etwa die Hälfte Betriebsurlaub, schätzt Riede. „Und das wird weiter zunehmen.“ Immer mehr Betriebe setzten zudem auf einen weiteren Schließtag in der Woche. Auch seine Bäckerei in Philippinenhof ist seit Januar montags geschlossen und war Anfang August zwei Wochen zu.

Dramatisch wirkt sich der Fachkräftemangel inzwischen bei den Fleischereien aus. „Viele sind kräftemäßig am Ende“, sagt Innungs-Obermeister Dirk Nutschan. Weil nicht mehr genügend Personal vorhanden sei, machten die meisten Betriebe inzwischen Sommerferien. Viele hätten auch einen oder mehrere Ruhetage in der Woche eingeführt. Während es vor 20 Jahren noch 46 Fleischereien in Stadt und Kreis Kassel gab, zähle man aktuell noch 9 Mitgliedsbetriebe, verdeutlicht der Obermeister. Mangels Nachwuchs müssten in absehbarer Zeit weitere Metzgereien komplett schließen.

Sommerliche Betriebsferien habe es auch früher schon gegeben, teilt die Handwerkskammer Kassel mit. Jetzt nehme die Öffentlichkeit verstärkt wahr, was passiert, wenn Fachkräfte auf Dauer fehlen, sagt Sprecher Bertram Bock. Ein großes Problem sei die fehlende Betriebsnachfolge: „mit weitreichenden Konsequenzen wie Schließungen eingesessener Betriebe, Stärkung der industriellen Konkurrenz, Verlust von Kundennähe, Qualität und regionalen Besonderheiten“.

Im Innenstadthandel seien Betriebsferien zwar aktuell die Ausnahme, sagt Alexander Wild von den City-Kaufleuten. Angesichts des hohen Kostendrucks stellten sich in der umsatzarmen Ferienzeit, in der zugleich Aushilfen rar seien, Geschäftsleute aber vermehrt die Frage: Mache ich überhaupt noch auf? Auch in der Innenstadt zeichne sich ab, dass vor allem kleinere Geschäfte Öffnungszeiten verkürzen beziehungsweise nach Corona nicht wieder verlängern. Wild sagt: „Das wird immer mehr werden.“ » (Katja Rudolph)