Im Zeichen des Regenbogens: 3000 Menschen beim Christopher Street Day in Kassel

Von: Axel Schwarz

Für Toleranz und gegen Diskriminierung: Vom Friedrichsplatz bewegte sich der bunte Zug am Samstag rund um die Innenstadt und wieder zum Ausgangspunkt. Unser Bild entstand auf Höhe der Elisabethkirche. © Dieter Schachtschneider

So bunt ist der Friedrichsplatz selten gewesen: Am Samstag war er Start- und Endpunkt einer großen Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Kassel.

Kassel – Der Friedrichsplatz war von mehr als 3000 Menschen der homosexuellen und queeren Community bevölkert. Viele Hundert Regenbogenfahnen wehten oder wickelten Teilnehmende ein. Die Stimmung war friedlich und fröhlich, die vorgetragenen Forderungen und Botschaften waren gleichwohl kämpferisch und mahnend.

Sichtbarkeit allein sei nicht genug, sagte auf der Bühne etwa Quinn vom Kasseler CSD-Bündnis: Es brauche gesellschaftliche Bildungsarbeit, um zunehmender Queerfeindlichkeit entgegenzuwirken. Die zeige sich an einer wachsenden Zahl an Übergriffen in Deutschland, die die Community verunsichere, wie auch an neuen queerfeindlichen Gesetzgebungen in verschiedenen Ländern. Vor diesem Hintergrund verstehe sich der CSD in Kassel nicht nur als bunte Feier, sondern ebenso als „kämpferisch, polizeikritisch und kapitalismuskritisch“.

Hauptsache bunt: Diese Blasen schillerten in Regenbogenfarben. © Schachtschneider, Dieter

Dies bekräftigte auch Fred für das Queer-Zentrum Kassel und hatte zugleich eine positive Botschaft im Gepäck: Als feste Anlaufstelle für queere Menschen aus Kassel und ganz Nordhessen werde das Zentrum demnächst Räumlichkeiten nahe dem Königsplatz beziehen, und zwar an der Mauerstraße 11.

Voraussichtlich im Oktober solle es losgehen; das Queer-Zentrum suche noch ehrenamtlich Mitarbeitende und werde ein Forum für Beratungsangebote, Ausstellungen, kulturelle Events, Gruppentreffen und vieles mehr werden. Ermöglicht werde diese Einrichtung durch Kooperation und Förderung durch das städtische Amt für Chancengleichheit, sagte Fred unter dem Beifall des Publikums: „Für uns ist das ein Teil der Daseinsfürsorge“, hier nehme Kassel mit Blick auf die bundesweite Lage eine Vorbildfunktion wahr.

Geflügelt: Märchenhafte und fantasievolle Outfits wie dieses gab es viele beim CSD zu sehen. © Schachtschneider, Dieter

CSD in Kassel: „Lasst uns respektvoll miteinander umgehen und diesen Tag gemeinsam erleben“

Inzwischen war der Friedrichsplatz voll von bunten Menschen; darunter Cosplayer, Drag Queens, Punks und sonstige Paradiesvögel jeglicher Couleur zwischen mehr oder weniger dezent aufgeglitztem, überwiegend jungem Teilnehmervolk, das sich bei treibenden Beats im Zeichen von Gleichstellung und Akzeptanz versammelt hatte und dafür Flagge zeigte – kaum je war dieser Begriff zutreffender als beim CSD.

Als buntes Menschenmeer zog die Community dann ab kurz nach 14 Uhr durch die Innenstadt. „Lasst uns respektvoll miteinander umgehen und diesen Tag gemeinsam erleben“, hatte Mitorganisator Julien Koch dem Demo-Zug mit auf den Weg gegeben. Zurück am Friedrichsplatz, wurde bei Livemusik, weiteren Reden und zwischen Infoständen noch eine Weile gefeiert, debattiert und Gemeinschaft gelebt. (Axel Schwarz)