Imbisscafé von Silvio Heinevetter am Ständeplatz wurde aufgegeben

Von: Axel Schwarz

Vorerst kein Gastro-Betrieb: Ob diese Ecke am Ständeplatz auch künftig gastronomisch bespielt wird, stehe derzeit nicht fest, heißt es von der Evangelischen Bank. © Pia Malmus

Aus dem Gebäude der Evangelischen Bank in Kassel ist das Imbisscafé Yannis Deli nach zehn Monaten wieder verschwunden. Zu den Teilhabern gehörte auch Handball-Torwartstar Silvio Heinevetter.

Kassel – Am Ständeplatz ist die gastronomische Betriebsamkeit in und vor dem Gebäude der Evangelischen Bank nach etwa zehn Monaten wieder zum Erliegen gekommen. Das Imbisscafé Yannis Deli, das dort im vergangenen Juni mit orientalisch-mediterranen Trendgerichten aufgemacht hatte, gibt es seit Kurzem nicht mehr.

Für Aufmerksamkeit hatte damals gesorgt, dass Handball-Torwartpromi Silvio Heinevetter als Mitbetreiber hinter der Eröffnung stand. Der andere Betreiber und operative Kopf der Gastronomie war Yannick Klütsch, seinerzeit zugleich Betreiber vom Sudhaus an der Hafenstraße, wo nach längerem Stillstand nun die Inhaber gewechselt haben. Für die Räumlichkeiten am Ständeplatz ist die Evangelische Bank auch Vermieterin. Zu den Gründen der Schließung hieß es von dort: Der Mietvertrag sei zum 30. April aufgelöst, die Räumlichkeiten auch bereits wieder an die Bank zurückgegeben worden. Bestehende Catering-Vereinbarungen der Bank mit den bisherigen Betreibern würden aber weiter gelten, betonte ein Sprecher des Instituts.

Gastronom Yannick Klütsch nannte dieses Thema als zentralen Grund, warum das Deli-Projekt am Ständeplatz so bald wieder aufgegeben wurde: „Wir machen jetzt ausschließlich Caterings, weil wir sehr bald festgestellt haben, dass das für uns wesentlich lukrativer ist.“ Mit der Evangelischen Bank sei eine gütliche Einigung über den Mietvertrags-Ausstieg erzielt worden. Neben der Bank würden noch etliche weitere Cateringkunden im innerstädtischen Umfeld beliefert. Hergestellt werden die Speisen laut Klütsch jeweils in einer fallweise angemieteten Produktionsküche, nachdem das Sudhaus dafür mittlerweile nicht mehr zur Verfügung steht.

Unterdessen macht sich Ex-MT-Melsungen-Torwart Heinevetter in Kassel rar, nachdem er zur TVB Stuttgart gewechselt ist und seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagert hat. Zusammen mit Klütsch ist er aber nach wie vor an einem weiteren Kasseler Gastro-Projekt beteiligt: dem auf Veganes spezialisierten Holy Nosh Deli an der Friedrich-Ebert-Straße.