Neuer Studiengang Musikverlagswesen: Uni Kassel kooperiert mit Verlagen

Von: Claudia Feser

Am Institut für Musikwissenschaft gibt es zum Wintersemester einen neuen Studiengang zur Arbeit in Musikverlagen. © Sergio Delle Vedove/Universität Kassel

Mit dem lästigen Umblättern der Noten auf den Notenständern wird bald Schluss sein: Immer mehr Musiker spielen die Noten nicht mehr vom Blatt, sondern vom Tablet, das die Noten in digitaler Form abbildet.

Kassel – Auch deshalb steht die Musikverlagsbranche vor einem großen digitalen Umbruch. Und die Universität Kassel greift dies mit einem neuen Studiengang auf: Zum Wintersemester beginnt der Masterstudiengang Musikverlagswesen.

„Digitale Noten habe ich zum ersten Mal in der Metropolitan Opera in New York gesehen“, berichtet Studiengangsleiter Prof. Jan Hemming. Das war im Jahr 2000, und er war als Zuhörer in einem Konzert, wo die Musiker nicht mehr aus gedruckten Noten spielten. Mittlerweile sind digitale Notenständer auch bei den Kasseler Musikstudierenden immer beliebter. Im Institut für Musikwissenschaft gibt es zuweilen „einen Kampf um die Steckdosen“, scherzt der Musikwissenschaftler, denn die digitalen Abspielgeräte müssen mit Strom geladen werden. Per Fußschalter werden die digitalen Seiten via Bluetooth umgeblättert.

Die enge Anbindung des Studiengangs an die Praxis ist „ein Alleinstellungsmerkmal für die Kasseler Universität“, betont Hemming. Einen solchen Studiengang in enger Anbindung an die Praxis durch Musikverlage als Kooperationspartner gibt es im deutschsprachigen Raum noch nicht. Die Kooperationspartner sind unter anderem die Verlage Furore-Pan-Merseburger und die Bärenreiter-Verlagsgruppe aus Kassel sowie der Helbling-Verlag in Esslingen.

Pro Jahr soll es mindestens 15 Studienplätze geben, kündigt Hemming an; Studienstart ist jeweils im Wintersemester. Eine musikalische Aufnahmeprüfung gibt es nicht. Aber: Der Masterstudiengang richtet sich an Musikwissenschaftler mit Bachelor-Abschluss an einer Universität oder einer Musikakademie. Möglich ist auch ein abgeschlossenes Lehramtsstudium mit dem Fach Musik.

Jan Hemming © Universität Kassel

Musikverlagswesen ist heutzutage mehr als der Druck von Noten. Auch Lizenzverwaltung nimmt viel Raum ein. Deshalb liegen die Studienschwerpunkte nicht nur auf dem klassischen Musikmarkt, inklusive Notensatz, Layout, Herstellung, Vertrieb und Marketing. Sondern es geht auch um Betriebswirtschaft sowie Urheberrecht und Lizenzverwaltung.

Außerdem sind Angebote zur Digitalen Musikvermarktung und zum Strukturwandel im Musikverlagswesen geplant. Eine Spezialisierung im Bereich gedruckter Noten oder auf Medienproduktion und Lizensierung von Musik ist möglich. Der Studiengang ist anwendungsorientiert und soll für eine spätere Arbeit in einem Musikverlag im deutschsprachigen Raum qualifizieren.

Während der vier Semester Regelstudienzeit werden die Praxispartner in den Studiengang eingebunden. Außerdem wird es eine Zusammenarbeit mit der Musikschule Detmold und deren jährlich stattfindendes Angebot zur digitalen Notenedition geben. Die Praxispartner können auch Themen für Masterarbeiten vorschlagen, sodass deren Ergebnisse direkt umgesetzt werden können. (Claudia Feser)