Kasseler Band-Urgestein Gerd Hallaschka feiert 80

Von: Christina Hein

Geburtstagskind: Der Jubiliar Gerd Hallaschka mit seiner Frau Barbara. Archi © Privat/nh

Musiker und ehemaliger Schulleiter Gerd Hallaschka feiert 80. Geburtstag

Kassel – Mit der legendären Twist-Battle-Party am 14. November 1964 in der Kasseler Stadthalle, bei der – vor allem die weiblichen – Zuschauer kreischend vor Begeisterung auf den Stühlen standen, hatte die Beat-Welle in Kassel ihren Höhepunkt erreicht. Mittendrin: der 21-jährige Schüler Gerd Hallaschka. Nicht im Publikum, sondern auf der Bühne. Mit seiner Band „The Chipmunks“ kam er im Wettbewerb auf den vierten Platz.

„Kassel war damals eine Hochburg der Beatbands“, erinnert er sich: „Jeder, der drei Gitarrengriffe konnte, spielte in einer Band.“ Der Goethe-Schüler Hallaschka, der eigentlich Gerhard heißt, wie ihn nie jemand nannte, spielte Klavier und Orgel, klassisch ausgebildet und durchaus für den Gottesdienst geeignet, was seiner von vielen Pfarrern geprägten Familie geschuldet war.

So viel hat sich gar nicht verändert: Hallaschka ist immer noch ein virtuoser Tasteninstrumentalist mit einer beeindruckenden Bandbreite. Er liebt es, mit Freunden zu musizieren und ist häufig auf Bühnen wie der im Theaterstübchen anzutreffen. Nur, dass Hallaschka heute seinen 80. Geburtstag feiert und zwischen 1964 und 2023 ein dicht getakteter, engagierter und musikalisch beschwingter langer Lebensabschnitt liegt. Auch die Pflege der Eltern gehörte während der letzten Jahre dazu. Vor allem aber hat sich der groß gewachsene Mann mit dem Seehundschnauzer als Leiter der Joseph-von-Eichendorff-Schule in Bettenhausen, einer Gesamtschule, die 2020 abgerissen wurde, einen Namen gemacht: als herzlicher und pragmatischer Pädagoge, der in fast 44 ruhegehaltsfähigen Dienstjahren inklusive Studium viele Tausend Schüler unterrichtet hat, in Deutsch, Gesellschaftslehre, Musik und evangelische Religion.

Das aktive SPD- und GEW-Mitglied Hallaschka hatte sich zudem im Hessischen Institut für Lehrerfortbildung engagiert und war Sprecher der Gesamtschuldirektoren in Kassel. Mit seinem Ruhestand 2008 verabschiedete sich auch ein Förderer des Stadtteils und der Kulturfabrik Salzmann.

Geprägt hatte Hallaschka sein Berufsstart 1967 in der Schule Am Lindenberg. „Es hat mich immer gereizt, dafür zu sorgen, dass benachteiligte Schüler die gleichen Chancen bekommen wie andere.“ Dabei folgte er seinem Credo, dass Schule ein Ort zum Wohlfühlen sein soll: „Schule ist mehr als Unterricht“ lautete ein Spruch, der auch über dem Eingang zur Schul-Cafeteria zu lesen war.

Bis heute trifft sich Hallaschka einmal im Jahr mit seinen allerersten Schülern. Er sagt: „Wenn ich sehe, wie freundlich mir viele Ehemalige begegnen – auch jetzt wieder beim Dorffest in Bettenhausen – dann muss ich wohl nicht alles falsch gemacht haben in meinem Beruf.“

In Kassels Musikszene wird Hallaschka gerne als „Urgestein“ bezeichnet. Prominente Wegmarken sind für ihn die „Brian Scotty Wilson Band“ und die Formation „The Schmidts“. Jetzt spielt er in der Band „Gerd Hallaschka and friends“. Den Namen, so sagt er, hätten die „Freunde“ gewählt, nicht er.

Aber nicht nur die Freunde, vor allem die Familie spielt für Hallaschka eine große Rolle. Zeit widmet er den zwei Söhnen und zwei Töchtern sowie den drei Enkeln, die er mit seiner Frau Barbara hat. Und er beobachtet, ob das in der Familie Hallaschka auffallend verbreitete Talent für die Berufe Musiker, Pfarrer, Lehrer und Journalist weitergegeben werden kann. Hallaschkas Neffen und Nichte sind unter anderem die Journalisten Steffen Hallaschka (stern tv) und Andreas Hallaschka (ehemals Merian-Chefredakteur) sowie die Opernsängerinnen Heike und Ute Hallaschka.