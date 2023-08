Festival-Revolution auf Gut Kragenhof: Wegen Lärmschutz gab es Musik über Kopfhörer

Von: Matthias Lohr

Lärmschutz für die Anwohner: Ab 22 Uhr gab es Konzerte und DJ-Auftritte nur noch über Kopfhörer zu hören. Elina (links) und Nhu aus München fanden die Idee gut. © Lohr, Matthias

Bei der Premiere sorgte das „Andere Welt“-Festival auch wegen Lärmbeschwerden für Schlagzeilen. Bei der zweiten Auflage wurde zu später Stunde darum nur mit Kopfhörern getanzt.

Kassel – Elina und Nhu waren eigens aus München zum „Andere Welt“-Festival angereist und dann doch etwas enttäuscht. Die jungen Frauen hatten ein Video auf Insta-gram gesehen, das das Festival auf Gut Kragenhof bewarb, und waren sofort angetan von der Idee, vier Tage auf der abgelegenen Fulda-Halbinsel zu verbringen. Dann mussten sie aber enttäuscht feststellen, dass „die Fulda nicht so sauber wie die Isar ist“.

Dass dies der einzige Kritikpunkt der Münchnerinnen war, die in ihrer Stadt mit klarem Wasser aus den Alpen verwöhnt sind, zeigt: Auch die zweite Auflage des etwas anderen Festivals war ein Erfolg. 1000 Besucher tanzten vier Tage zur Musik von DJs und Bands, machten Yoga, während die Sonne aufging, besuchten Trommel- sowie andere Workshops und waren Teil einer kleinen Revolution: Ab 22 Uhr gab es Musik nur noch über Kopfhörer zu hören, die jeder für 20 Euro Pfand nutzen konnte.

„Silent Experience“ nennen die Veranstalter das Konzept, mit dem sie auf zahlreiche Lärmbeschwerden bei der Premiere vor zwei Jahren reagierten. Damals meldeten sich viele Anwohner bei Organisatoren und Polizei. Diesmal blieb alles ruhig – im doppelten Sinn des Wortes. Allerdings gab es im Vorfeld auch Kritik an der „leisen Erfahrung“, weil die Veranstalter das Kopfhörer-Experiment erst kurz vor dem Festival vorstellten. Ein Besucher schrieb bei Instagram: „Musik auf Kopfhörer macht kein Bock, hättet ihr besser kommunizieren können.“ In der Praxis funktionierten die leisen Konzerte aber überraschend gut – nicht nur Elina und Nhu waren angetan.

2021 kamen viele der damals 1500 Besucher, um die Kasseler Welt-Stars Milky Chance zu sehen. Manche waren nur am Donnerstag dort, als das Duo auftrat. Dabei ist das Konzept der „Anderen Welt“, vier Tage lang andere Menschen zu treffen, zu reflektieren und zu erleben, wie es auf der Website heißt. Darum wurde das Programm für die zweite Auflage erst sehr kurzfristig veröffentlicht. Das Festival soll der Star sein und nicht ein bekannter Name.

Der prominenteste Künstler war Dominik Eulberg. Der Techno-Produzent legte seine Tracks auf einer Bühne im Wald auf, was ziemlich einzigartig ist. In der Natur tanzt es sich eben anders als in einem dunklen Club. Anschließend referierte der international gefeierte Musiker und Biologe bei einer Nachtwanderung mit 100 Teilnehmern über Fledermäuse. Eine Frau sagte hinterher angetan: „Wäre er mein Biolehrer gewesen, wäre ich im Unterricht sehr viel besser gewesen.“

Auch Vlada Vessna und Truong Nguyen aus Marburg genossen die „Andere Welt“. Vessna hätte es zwar „nice“ gefunden, wenn auch tagsüber Bands aufgetreten wären, wie sie sagt, aber Nguyen urteilte: „Es war ein schönes Wochenende zu einem übersichtlichen Preis.“

67 Euro kostete die Karte für vier Tage. Tagestickets gab es nur am Sonntag. Natalia Müller aus Spiekershausen war mit Freunden an allen Tagen auf der Halbinsel: „Wir hatten unseren Spaß und sind stolz, was aus unserem Gut Kragenhof geworden ist.“ Für die Anwohner, die sich vor zwei Jahren über Lärm beschwerten, hat die 47-Jährige kein Verständnis: „Man soll froh sein, dass hier etwas gemacht wird.“

Womöglich wird weiter etwas gemacht. Die Veranstalter um Patrick Schorn und Familie Merz, die das Gut Kragenhof betreibt und die gemeinsam den Verein „Kultur am Kragenhof“ gegründet haben, waren zufrieden. Ob es eine dritte Auflage gibt, soll bald entschieden werden. (Matthias Lohr)