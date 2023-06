In der Dönche Tahiti erkunden: Rundgang von 1987 neu aufgelegt

Von: Katja Rudolph

Teilen

Aufnahme von 1987: Die Aktion von Lucius Burckhardt mit Studierenden in der Dönche gilt als „Ur-Spaziergang“ der Promenadologie. © Klaus Hoppe /Martin Schmitz Verlag

Die Neuauflage eines ungewöhnlichen Spaziergangs von 1987 fand jetzt in der Kasseler Dönche statt. Wir erklären, worum es dabei geht und was die Dönche mit Tahiti gemeinsam hat.

Kassel – Die Sonne brennt vom Himmel, Insekten schwirren, Vögel zwitschern. Eine Gruppe Menschen, die zuvor mit einem Fernrohr von einem Hügel das Gelände erkundet hatte, läuft über einen schmalen Trampelpfad die Böschung hinab, von beiden Seiten ragt Gestrüpp auf den Weg. „Gibt es auch wilde Tiere auf Tahiti?“ fragt jemand leise.

Tahiti? Tatsächlich sind die 25 Spaziergänger nicht auf der Südseeinsel, sondern in der Kasseler Dönche unterwegs. Sie folgen einem Rundgang auf den Spuren der „Fahrt nacht Tahiti“, die der Kasseler Professor Lucius Burckhardt 1987 während der documenta mit Studierenden der damaligen Gesamthochschule in dem Naturschutzgebiet unternommen hatte.

Dabei wurden an ausgesuchten Orten Landschaftsbeschreibungen von Tahiti vorgetragen: Texte aus Georg Forsters „Reise um die Welt“. Der Schriftsteller hatte 1773 Kapitän James Cook auf seiner Weltumsegelung zur Erforschung der Südsee begleitet. Die Beschreibungen der paradiesischen Insel passten, wie das Experiment zeigen sollte, verblüffend gut auch auf das Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes. Die Aktion gilt heute als Geburtsstunde der Spaziergangswissenschaft, die sich mit der Wahrnehmung von Landschaft und Umwelt beschäftigt.

36 Jahre später brach nun erneut eine Gruppe zur „Fahrt nach Tahiti“ auf. Diesmal war die Veranstaltung Teil der Lucius-Burckhardt-Convention, die am Wochenende an der Kunsthochschule stattfand. Bertram Weisshaar, der in den 1990er-Jahren in Kassel Landschaftsplanung unter anderem bei Lucius Burckhardt studierte, hat 2017 einen Audiowalk zur Fahrt nach Tahiti herausgebracht. Dieser wurde seither mehr als 100 Mal individuell abgerufen, sagte Weisshaar. Nun führte er erstmals wieder eine gemeinsame „Fahrt nach Tahiti“ an.

An den 15 Stationen des Rundgangs sind dabei an denselben Orten dieselben Textstellen aus Georg Forsters Reisebericht von derselben Stimme zu hören wie damals – eingesprochen von Peter Lüchinger, seinerzeit Schauspieler am Staatstheater. Auch Original-Tonaufnahmen von Lucius Burckhardt und seiner Frau Annemarie sind zu hören. Das Ehepaar hatte sich damals mit Landschaftsbeschreibungen in der Literatur befasst: „Schriftsteller können eigentlich nur beschreiben, was sie schon kennen“, stellten sie fest.

Die „sanft abhängenden Hügel, die mit verschiedenem anmutigem Grün schattiert waren“, die Forster für Tahiti beschrieb, oder den „schönen Bach, der über ein Bett von Kieseln rollte“, passten an vielen Stellen auch zu den Wahrnehmungen der Dönche-Entdecker. Die heutige Gruppe stellte allerdings fest, dass das satte Grün des tahitianischen Regenwalds sich nicht mehr mit der schon im Juni hochsommerlich-trockenen Dönche deckte. Wie stark der Klimawandel die Landschaft verändern würde, ahnte Lucius Burckhardt 1987 noch nicht.

Link zum kostenfreien Audiowalk: talk-walks.net/die-fahrt-nach-tahiti

Entdecker unterwegs: Bertram Weisshaar, der den Audiowalk zur „Fahrt nach Tahiti“ entwickelt hat, brachte in echter Entdeckermanier ein Fernrohr mit. © Rudolph, Katja