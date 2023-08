In diesem Parkhaus kann man sich bis übermorgen Zeit lassen mit dem Bezahlen

Von: Axel Schwarz

Tolle Sache: Parkhaus-Nutzerin Barbara Koldewey kannte die schranken- und ticketlose Abrechnungstechnik noch nicht, erwies sich aber gleich als Fan. Hier tippt sie zum Bezahlen ihr Autokennzeichen ein. © Axel Schwarz

Das Parkhaus von Galeria in Kassel steckt voller technischer Finessen und ist seit einiger Zeit unabhängig vom Warenhaus rund um die Uhr geöffnet.

Kassel – Vor dem Automaten im Galeria-Parkhaus an der Neuen Fahrt ist die Fahrerin verunsichert: „Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus?“ Da hat Barbara Koldewey genau den Richtigen angesprochen, denn Dominik Haferburg ist beim Kaufhauskonzern Galeria bundesweit für die Parkraumbewirtschaftung zuständig.

Die Frau aus dem Frankenberger Land hat sich gewundert, dass sie bei der Auffahrt zu den Parkebenen nirgendwo ein Ticket ziehen konnte. Jetzt fragt sie sich, wie sie später die Parkgebühr bezahlen und ihr Auto wieder herausbekommen soll.

Haferburg kennt das schon. Anfangs seien Verunsicherung und Erklärungsbedarf groß, wenn der Galeria-Konzern eine seiner innerstädtischen Garagen auf schranken- und ticketloses Parken umgerüstet hat. In Kassel ist dies mit dem Umbau des Kaufhauses vor knapp zwei Jahren geschehen – als zweiter von bundesweit aktuell 42 Parkhausstandorten.

„Sie müssen dann hier am Automaten nur noch Ihr Kennzeichen eintippen“, erklärt Haferburg der Kundin, die nicht allzu oft mit dem Auto nach Kassel kommt. Da eine Kamera bei der Einfahrt jedes Nummernschild registriert, weiß die Parkhaustechnik stets, welches Auto wie lange dort gestanden hat.

Nicht nur für Kaufhauskunden: Dominik Haferburg, Parkraummanager beim Galeria-Konzern, vor der charakteristischen Parkhausspindel des Kasseler Hauses. © Schwarz, Axel

„Das ist ja toll“, staunt Barbara Koldewey beim Probetippen auf dem Bildschirm und ist sichtlich begeistert, als der Parkhausmanager noch einen draufsetzt: „...und wenn Sie das Bezahlen mal vergessen haben sollten oder in Eile sind, können sie das bis zu 48 Stunden später noch online nachholen.“

Das sollte man dann aber auch wirklich tun, um Bearbeitungsgebühren zu vermeiden, denn per Kennzeichen ist der Fahrzeughalter ja bekannt. Ansonsten setzt Galeria als Parkraum-Anbieter auf maximale Flexibilität: Keine Schranken versperren Ein- und Ausfahrt und lösen möglicherweise Eingeschlossenheitsängste aus; kein Hantieren mit Tickets oder Geld ist mehr nötig.

Nur noch auf Knopfdruckwunsch spuckt der Automat auf Ebene 5 des Galeria-Gebäudes eine Quittung aus, etwa für Spesen-Abrechnungszwecke mit dem Arbeitgeber. Ansonsten kann man auf jedem erdenklichen Weg seine Parkkosten begleichen: am Automaten neben Scheinen und Münzen auch per Kartenzahlung, außerdem per App (Arivo) oder direkt online über einen QR-Code-Link, den man noch an der Ausfahrt fotografieren oder scannen kann.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Kundenkonto für das sogenannte Komfortparken zu registrieren. Damit bekommt man für seine Parkkosten (auch in anderen Galeria-Häusern) einmal pro Monat eine Sammelabrechnung mit 10 Prozent Rabatt.

In Kassel hat Galeria seinen Parkhaustarif mit einheitlich 2 Euro pro Stunde an die Gebühren angeglichen, die die Stadt im Zentrum fürs Parken an Straßen und auf Plätzen berechnet.

Neben dem 10-Prozent-Rabatt für registrierte Stammkunden bietet der Kaufhauskonzern weitere Sparmöglichkeiten an: Wer bei Galeria für mindestens 50 Euro einkauft, bekommt eine Stunde Parkzeit im Haus gutgeschrieben, ab 100 Euro Einkaufswert sind es zwei Stunden. Und Besucher des Filmpalast-Kinos bekommen dort einen Rabattcode und bezahlen für vier Stunden Parkdauer 2,50 statt regulär 8 Euro.

Solche Kooperationen sind laut Parkraummanager Dominik Haferburg möglich, seit sich das Parkhaus mit 220 Stellplätzen an der Neuen Fahrt nicht mehr nur als Garage für Kunden des Kaufhauses zu dessen Öffnungszeiten, sondern als rund um die Uhr zugängliche Parkmöglichkeit für die städtische Allgemeinheit versteht.

Alles bezahlt: Grünes Licht, aber keine Schranke an der Ausfahrt. Die Kamera rechts oben liest das Kennzeichen und erkennt so, ob noch Parkgebühren offen sind. © Schwarz, Axel

„Wir erreichen mit dieser Öffnung ein ganz anderes Klienteil unabhängig vom Warenhaus“, sagt Haferburg. Somit könnten bei der Auslastung auch Publikumsrückgänge im Einzelhandel kompensiert werden. Aktuell sei fast ein Viertel der Stellplätze an berufliche Dauerparker und Anwohner vergeben.

Auch Gelegenheitsparker sind offenbar zunehmend mit den technischen Finessen des Galeria-Parkhauses vertraut. Unten an der schrankenfreien Ausfahrt meldet ein grünes Ampellicht serienweise „Zahlung erfolgt“ – auf welchem Weg auch immer.