Festnahme in Kassel: Falsche Polizisten wollten Vermögen von Rentnerin 

Kassel. Sie haben sich als Polizisten ausgegeben, um an das sechststellige Vermögen einer Rentnerin zu kommen. Die Polizei hat in Kassel drei Männer festgenommen.

Die Kasseler Polizei nahm drei Männer im Alter von 26, 35 und 46 Jahren fest.

Als besonders perfide beschreibt Polizeisprecher Torsten Werner die skrupellose Vorgehensweise solcher Täter. „Sie bauen zunächst ein tiefes Vertrauensverhältnis zum Opfer auf und bringen es dazu, mit niemanden über den Kontakt zu sprechen und ihr Vermögen vermeintlich in Sicherheit zu bringen.“

So war es auch im Fall der 79-Jahre alten Kasselerin. Die falschen Polizisten erklärten der Rentnerin, man habe eine Diebesbande festgenommen, die ihre Adresse dabei gehabt hätte. Nun sei ihr Vermögen in Gefahr. Das Geld könne sie der Polizei übergeben, es würde abgeholt.

Eine Bankmitarbeiterin wurde hellhörig, als die Seniorin in der vorletzten Woche ihr gesamtes sechsstelliges Vermögen abheben wollte. Während der Ermittlungen sei es nicht nur gelungen, das Opfer vor einem großen finanziellen Schaden zu schützen, sondern auch die Tatverdächtigen festzunehmen, berichtet Werner: In Recklinghausen waren die Männer der Polizei ins Netz gegangen. Der 35-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Kassel vorgeführt.

