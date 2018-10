Nette Toilette soll Pinkel-Problem im Kasseler Nordstadtpark lösen

Bei gutem Wetter tummeln sich noch immer viele Menschen im Nordstadtpark. Eine öffentliche Toilette gibt es dort aber nicht. Die SPD hat eine Idee.

Mit Verweis auf zu hohe Kosten hat die Stadt die Einrichtung einer WC-Anlage abgelehnt. Jetzt schlägt die Stadtteil-SPD das Konzept „Nette Toilette“ als Alternative vor. Dabei stellen Gastronomen oder andere Betriebe ihre Toilette gratis zur öffentlichen Nutzung bereit. Im Gegenzug erhalten sie eine Aufwandsentschädigung von der Stadtverwaltung. Das Konzept kommt bereits in über 260 Städten und Gemeinden bundesweit zur Anwendung – auch in Wolfhagen und Hann. Münden.

„Gemeinsam mit Geschäftsleuten vor Ort wollen wir diese Idee auch für die Nordstadt entwickeln“, sagt Ron-Hendrik Peesel, Vorsitzender der SPD Nord-Holland und Mitglied im Ortsbeirat. Der Plan sei, die „Nette Toilette“ zunächst in der Nordstadt als Pilotprojekt zu starten und bei Erfolg auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. Für die Testphase in der Nordstadt wolle man Geld bei der Stadt Kassel beantragen, sagt der Sozialdemokrat.

+ Bei gutem Wetter ein beliebter Treffpunkt: Im Nordstadtpark fehlen allerdings Toiletten. Unser Archivbild entstand im Frühjahr. Archivfoto: Andreas Fischer

Ein neues öffentliches WC würde der Stadt Investitionskosten von rund 120 000 Euro verursachen. Hinzu kommen die Folgekosten für Pflege und Unterhaltung. Für die vorhandenen elf öffentlichen WCs in Kassel hatte die Stadt zuletzt rund 200 000 Euro im Haushalt stehen – also durchschnittlich 18 000 Euro pro Standort. Das Konzept „Nette Toilette“ gibt in einer Beispielrechnung durchschnittliche Zuschusskosten von 50 Euro im Monat pro bereitgestellter Toilette an.

Café als Anlaufstelle

Im Café Hurricane, das direkt um die Ecke des Nordstadtparks liegt, sind die Toiletten ohnehin schon Anlaufstelle für Nordstadtparkbesucher mit dringendem Bedürfnis. 50 und mehr externe Toilettengänger kämen bei sommerlichem Wetter pro Tag bei ihm vorbei, schätzt Inhaber Süleyman Gül. Er bittet daher seit einiger Zeit WC-Nutzer, die keine Gäste sind, um einen Beitrag von 50 Cent. „Das klappt leider nur selten“, sagt der Gastronom. Er könne sich gut vorstellen, beim Konzept „nette Toilette“mitzumachen.

Im gegenüberliegenden Kulturzentrum Schlachthof kennt man das Toiletten-Problem ebenfalls. Derzeit ist das Gebäude zwar wegen Renovierung geschlossen. Die Baustellentoiletten, die auch für den Biergarten Boreal genutzt wurden, frequentieren aber auch Parkbesucher. Ob die Schlachthof-WCs nach der Wiedereröffnung noch öffentlich zugänglich gemacht werden können, müsse man noch abwägen, sagt Geschäftsführerin Christine Knüppel. Grundsätzlich fühle sich der Schlachthof aber mitverantwortlich für das Quartier, betont sie. Das gelte auch für das Problem mit der Notdurft.

So funktioniert die "nette Toilette"

Das Konzept „nette Toilette“ wurde im Jahr 2000 von der Stadt Aalen (Baden-Württemberg) gemeinsam mit einer Werbeagentur entwickelt. Seither haben bundesweit mehr als 260 Städte und Gemeinden die Idee übernommen.

Dabei stellen Gastronomie- oder andere Betriebe ihre WCs zur Verfügung. Im Gegenzug erhalten sie eine Aufwandsentschädigung von der örtlichen Stadtverwaltung. Ein Aufkleber am Eingang der teilnehmenden Betriebe zeigt an, dass man dort das WC benutzen darf.

Das sagt die Stadt zur "netten Toilette"

Die Stadt Kassel hält das Modell der „Netten Toilette“ für grundsätzlich interessant. So könne „mit verhältnismäßig geringem städtischen Aufwand das Angebot an öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen verbessert werden“, teilte ein Rathaussprecher auf Anfrage mit.

Allerdings sei bereits 2013 ein Vorstoß unternommen worden, das Konzept im Bereich des Nordstadtparks umzusetzen. Seinerzeit ohne Erfolg, da die Toiletten in der umliegenden Gastronomie entweder nur unzureichende Öffnungszeiten aufwiesen oder die Gastronomen kein Interesse an einer Kooperation hatten.