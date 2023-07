Bewerbung für Betreuungsplatz in Kassel ist online möglich

Personalnot in Kasseler Kitas: Betreuung wird immer wieder eingeschränkt

Von: Bastian Ludwig

In vielen Kasseler Kitas herrscht Notstand: Es mangelt an Fachkräften und Mitarbeiter sind immer häufiger krank. Vielerorts werden Betreuungszeiten eingeschränkt.

Kassel – Die Corona-Pandemie wurde für beendet erklärt, doch viele Kitas in Kassel sind nach wie vor im Ausnahmezustand. Wegen eines massiven Fachkräftemangels und einem gestiegenen Krankenstand müssen etliche Einrichtungen immer wieder auch Betreuungszeiten einschränken, was wiederum berufstätige Eltern in Nöte bringt.

Alle Hände voll zu tun: In vielen Kitas in Kassel herrscht Personalnot. Unser Symbolfoto zeigt eine Einrichtung aus Baden-Württemberg. © dpa

Personal überlastet - Situation der Kitas in Kassel weiterhin angespannt

„Viele Erzieherinnen und Erzieher sind am Ende“, sagt Antje Proetel, Geschäftsführerin des Dachverbandes der freien Kindertageseinrichtungen in Kassel (Dakits), im HNA-Gespräch. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie seien in vielen Kitas spürbar. Das Personal fühle sich überlastet. Personalnot und Krankheitsfälle verstärkten sich gegenseitig. Weil auf dem Arbeitsmarkt die notwendigen Fachkräfte fehlten, sieht Proetel aktuell wenig Perspektiven für eine Verbesserung der Situation.

Auch in den städtischen Kitas ist zu beobachten, dass es seit der Pandemie häufiger zu krankheitsbedingten Personalausfällen kam. So lag die Fehlzeitenquote des städtischen Kita-Personals vor der Pandemie (2019) noch bei 8,3 Prozent. Nach den jüngsten Daten aus 2022 stieg sie auf 12,5 Prozent – ein Anstieg um 50 Prozent. Ob diese Entwicklung noch auf die Pandemie oder auf andere Gründe zurückzuführen ist, konnte eine Sprecherin der Stadt nicht beantworten. Dazu lägen keine validen Daten vor. Allerdings sei es aufgrund der Krankheitsfälle auch zuletzt zu einzelnen Kürzungen bei Betreuungszeiten gekommen. Dazu habe etwa die Streichung des Spätdienstes gehört. Dies geschehe aber jeweils in Absprache mit den Eltern.

Kita-Qualitätsgesetz hat Personalsituation verbessert

Mit der Umsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes im vergangenen Jahr sei die Personalsituation verbessert worden. So könnten Kitas ihre Fachkräfte nun mit einem Zuschlag von 22 Prozent statt bislang 15 Prozent über dem Mindestbedarf planen. So gebe es einen größeren Puffer, um kurzfristige Krankheitsfälle auszugleichen.



Zudem könnte das Personal Regenerationstage zur Erholung nutzen. Supervision, Fortbildungen und Fachberatung würden ebenfalls angeboten, um die Widerstandskraft der Fachkräfte zu stärken, so die Sprecherin.

Bewerbung für Betreuungsplatz in Kassel ist online möglich

Die Anwerbung neuer Erzieherinnen und Erzieher ist sowohl für freie Träger wie für die Stadt eine Herausforderung. Aktuell sind in den städtischen Kitas sieben Prozent der Stellen unbesetzt. Während viele freie Kitas mit häufigem Personalwechsel kämpfen, ist dies bei der Stadt nicht der Fall.

In der Stadt Kassel gibt es 11 600 Betreuungsplätze, die sich auf 157 Kindertagesstätten verteilen. Neben über 100 Einrichtungen von freien und konfessionellen Trägern betreibt die Stadt Kassel selbst mehr als 30 Einrichtungen in Eigenregie. Wer in Kassel für seine Kinder einen Kindergarten-, Krippen- oder Hortplatz sucht, soll sich zunächst zentral über das Portal kibeka.kassel.de darum bewerben. Ein Rechtsanspruch für einen Platz besteht für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Interview mit Antje Proetel vom Kita-Verband Dakits: „In vielen Kitas herrscht Land unter“

Kassel – Viele Kitas befinden sich auch nach Ende der Corona-Pandemie weiter im Ausnahmezustand. Es fehlt an Personal, weshalb immer wieder Betreuungszeiten eingeschränkt werden müssen. Darüber sprachen wir mit Antje Proetel, Geschäftsführerin des Dachverbandes der freien Kindertageseinrichtungen in Kassel (Dakits). Der Verband, dem 51 Kitas mit 550 Mitarbeitern angeschlossen sind, feiert in der nächsten Woche sein 30-jähriges Bestehen.

Wie ist die Situation in den Kindertagesstätten?

Viele Erzieherinnen und Erzieher sind am Ende. Ich erlebe das als Dakits-Geschäftsführerin, aber auch in meiner Funktion als Supervisorin, mit der ich in viele Kasseler Kitas Einblicke bekomme. Ein Grund dafür ist sicher der gesellschaftliche Dauerkrisenmodus: Klimawandel, Corona, Ukraine-Krieg.

Welche Rolle spielt heute noch Corona?

Die Corona-Krise ist noch nicht verdaut. Einige leiden bis heute unter den Folgen. Das gilt für die pädagogischen Fachkräfte, aber auch für die Kinder. Monatelang durften die Eltern die Einrichtungen nicht betreten. Das hat die Kommunikation verschlechtert. Viele Kita-Leitungen waren mit den immer neuen Verordnungen des Landes – die oft Freitagnachmittag kamen und bis Montagmorgen umgesetzt sein sollten – überfordert. Vieles davon stieß bei den Eltern auf Unverständnis, zumal diese selbst stark belastet waren. Dazu gehörte sicher, dass nur Eltern in systemrelevanten Berufen ihre Kinder in die Betreuung geben durften. Dadurch ist viel im Verhältnis zwischen Personal und Eltern zerstört worden.

Welche Folgen hat die Erschöpfung?

In vielen Kitas herrscht Land unter. Viele Krankheitsfälle und Personalnot verstärken sich gegenseitig. Dies führt zum Ausfall von Betreuungszeiten. Dies wiederum führt zu Unmut bei den Eltern, was den Stress in den Einrichtungen erhöht. Weil der Arbeitsmarkt abgegrast ist, gibt es wenig Perspektiven. Viele Erzieherinnen und Erzieher betreiben regelrechtes Jobhopping, auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen. Einrichtungen luchsen sich gegenseitig das Personal ab. Weil in den Kitas Beziehungsarbeit geleistet wird, ist dies nicht ideal. Zudem haben oft kleine Kita-Träger das Nachsehen, weil sie mit ihren materiellen Konditionen nicht mithalten können.

Gibt es einen Lichtblick?

Die Politik hat zuletzt einige richtige Schritte eingeleitet. So gibt es seit 2021 eine Freistellung für Kita-Leitungen, um die steigenden administrativen Aufgaben erledigen zu können. Zudem dürfen die Einrichtungen bei der Berechnung des Fachkräftebedarfs inzwischen 22 statt 15 Prozent über dem Mindestbedarf planen, um Ausfälle wegen Krankheit und Urlaub kompensieren zu können.

Ist diese Entlastung in den Kitas spürbar?

Viele kleine Kitas können die Freistellungen für die Leitung nicht nutzen, weil der Druck zu groß ist. Wenn die Leitung trotzdem notwendige organisatorische Tätigkeiten im Büro erledigt, entsteht schnell der Vorwurf, sie würde sich vor der eigentlichen Arbeit drücken. Die Frustrationstoleranz ist seit Corona geringer. Ich beobachte, dass viele pädagogische Fachkräfte – obwohl es objektiv nicht immer eine Mehrbelastung gibt – sensibler und anfälliger geworden sind. Viele fühlen sich überfordert. Dies führt zu Frustration, Krankheits- und Ausfallzeiten. Eine Abwärtsspirale.

Gibt es eine Lösung?

Umso größer der Fachkräftemangel wird, desto gefährdeter wird die Situation. Es bräuchte eine Zäsur, mehr Zeit für pädagogische Vorbereitungen und Absprachen im Team und mit den Eltern, um die Teams wieder aufzubauen und ein neues Miteinander zu schaffen. Alle müssen das Gefühl bekommen: Jetzt geht es voran. Das lässt sich nur realisieren, wenn Eltern und deren Arbeitgeber mitgehen, dass dafür manchmal Betreuungszeit eingeschränkt werden müsste.

Welche Rolle spielt die Bezahlung beim Fachkräftemangel?

Das Tarifgehalt der Erzieherinnen und Erzieher ist nicht schlecht. Je nach Berufserfahrung werden zwischen 3000 und gut 4000 Euro brutto bezahlt. Nächstes Jahr wird das Entgelt für den Sozial- und Erziehungsdienst erhöht. Je nach Art der Ausbildung gibt es in den ersten beiden Jahren aber keine Vergütung. Im Gegenteil: Die Auszubildenden müssen oft sogar Schulgeld bezahlen. Das könnte attraktiver gestaltet werden.

Was kann Ihr Verband tun, um die Kitas zu entlasten?

Wir sind im Gespräch mit der Stadt, weil wir unsere Kitas im Bereich Personalmanagement und weiterer Konfliktbewältigung entlasten wollen. Gerade die ehrenamtlichen Vorstände der privaten Träger brauchen Unterstützung. Dafür benötigen wir aber mehr Ressourcen.

Zur Person: Antje Proetel (60) ist Geschäftsführerin des Dachverbandes der freien Kindertageseinrichtungen (Dakits) in Kassel. Die Erzieherin, Sozialpädagogin und Supervisorin lebt in Kassel und hat zwei Kinder. (Bastian Ludwig)