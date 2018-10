Thermen in Bad Füssing feiern 80. Geburtstag: Info-Tag am 10. Oktober im City Point Kassel

Info-Veranstaltung im City Point

Bad Füssing ist zu Gast in Kassel. Am Mittwoch, 10. Oktober, wird sich das Heilbad von 9:30 bis 20:00 Uhr, im City Point Kassel auf dem Königsplatz präsentieren und zeigen, warum sich ein Erholungsurlaub in dem berühmten Heilbad lohnt.

Bad Füssing wirkt

Eintauchen und aufleben in Europas beliebtester Thermenlandschaft: Mit mehr als 1,5 Millionen Gästen aus Bayern, Deutschland, Europa und nahezu allen Kontinenten ist Bad Füssing in Niederbayern das Heilbad mit den meisten Übernachtungen weltweit. Die Wirkung des legendären Heilwassers, 1938, also vor genau 80 Jahren durch Zufall bei der Erdölsuche entdeckt, ist der Erfolgsmotor für den Aufstieg des einstigen niederbayerischen Weilers zum „Star“ unter den über 320 deutschen und den 1000 Heilbädern in Europa. Schlüssel zum Erfolg Bad Füssings ist die legendäre Heilwirkung des Bad Füssinger Heilwassers. Studien bestätigten seinen besonderen, heilenden Einfluss bei Rheuma, Gelenk- und Rückenproblemen. Heute können die Gäste in Bad Füssing die legendäre Heilwirkung des aus 1000 Metern Tiefe sprudelnden schwefelhaltigen Thermalwassers in über 100 verschiedenen Therapie-, Bade- und Entspannungsbecken mit zusammen mehr als 12 000 Quadratmetern Wasserfläche genießen.

Treffpunkt Gesundheit

+ Johannesbad Salzwasser Lagune © Leonie Lorenz Bad Füssing sieht sich mit seinen drei Thermalzentren, der Therme Eins, der Europa Therme, der Johannesbad Therme, gepaart mit höchster medizinischer und therapeutischer Kompetenz, heute als der „Treffpunkt Gesundheit der Deutschen“. Bad Füssing präsentiert sich aber vor allem auch als einer der neuen Sterne am deutschen Wellness-Himmel, unter anderem mit dem in ganz Deutschland bislang beispiellosen Saunahof, integriert in einen wieder aufgebauten niederbayerischen Vierseit-Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert. Acht originelle Saunen und Wellness-Attraktionen warten hier auf die Gäste. Rund 200 Millionen Euro haben die Gemeinde und private Unternehmer in den Ausbau der Infrastruktur, in immer neue Attraktionen investiert. Ständig wird das Angebot für Gesundheitsurlauber erweitert: vom Thermalwasserfall bis zu asiatischen Entspannungsprogrammen, von der Super-Sauerstofftherapie im Thermalwasser bis zum 18-Loch-Golfplatz oder ein 120 Meter langer Strömungskanal zum beinahe schwerelosen Flanieren im warmen, heilenden Nass. Die Gäste können zwischen einem beispiellos breiten Medizin- und Wellnessangebot wählen: von der Traditionellen Chinesischen Medizin bis zur computergesteuerten Rückenstraße, von minimalinvasiver Chirurgie bis hin zu Behandlungen im Deutschen Zentrum für Osteoporose. Auch deshalb ist die Bereitschaft zum Kuren zumindest bei den Bad Füssinger Kurgästen ungebrochen. Bereits heute zahlen die Patienten 85 Prozent der Kosten des (Kur-) Aufenthalts aus eigener Tasche. Viele wären sogar zu einer höheren Zuzahlung bereit, um nicht auf die Heilwirkung des Bad Füssinger Thermalwassers verzichten zu müssen.

Bad Füssing auf einen Blick

Lage

Bad Füssing liegt im Herzen Europas nahe dem Dreiländereck Deutschland, Österreich, Tschechien im Bayerischen Golf- und Thermenland nahe der Dreiflüsse-Stadt Passau

Klima

Mildes Reizklima. Die Region zählt zu den sonnenreichsten Landstrichen mit den geringsten Niederschlagsmengen in Deutschland. Deutschlands weitläufigste Thermenlandschaft mit 12.000 qm und über 100 verschiedenen Therapie-, Entspannungs- und Bewegungsbecken.

Ortsgebundene Heilmittel

3 Thermen (Therme Eins, Europa Therme, Johannesbad) und 23 Hotels mit direkter Thermalwasseranbindung mit insgesamt 12.000 qm Thermal-Wasserfläche und ca. 100 Thermalbecken. Sulfidschwefelhaltige Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Thermen – aus mehr als 1.000 Metern Tiefe. Quellentemperatur 56° C.

+ © Leonie Lorenz Freitzeit

460 Kilometer markierte Rad- und Wanderwege, 2500 Leihräder, darunter eine große Zahl von E-Bikes und Spezialfahrrädern und eine Direktanbindung an Europas beliebteste Radstrecke Regensburg – Wien (Donauradweg). Der Aktiv- und Gesundheitspark Pockinger Heide. Nordic Walking: 22 Trails mit 160 Kilometern Länge, die höchste Golfplatzdichte auf dem Kontinent mit 40 Golfplätzen in der Region.

Kulturangebot auf Großstadt-Niveau

Rund 2.200 Kulturveranstaltungen pro Jahr. Ein Angebot auf Großstadtniveau. Der Eintritt bei mehr als 1.500 dieser Veranstaltungen ist für Besucher mit der Bad Füssinger Kur- & Gästekarte kostenlos.

Sehenswertes/Museen

Bernstein-Museum, Leonhardi-Museum in Aigen, Motorradmuseum in Egglfing, Dauer- und Sonder-Ausstellungen u.a. in der staatl. Spielbank, artenreichstes Vogelschutzgebiet von Europa „Unterer Inn“, Fischereilehrpfad am Inn, „Attersee-Bilder“ / Christuskirche (evangelische Kirche), Eisbrunnen im Winter am Kreisverkehr der Therme Eins, Froschkönigin im Kurpark, Planetenradweg - per Fahrrad durch die Galaxis