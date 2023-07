Viele Freiwillige waren den Leichtathleten in Kassel ganz nah

Von: Anna-Laura Weyh

Auf dem Weg ins Auestadion: Annika Scheiter aus Baunatal hilft bei den Deutschen Leichtatheletik-Meisterschaften in Kassel beim Wäschekorb-Tragen mit. © Anna Weyh

Im Kasseler Auestadion haben sich am Wochenende die besten deutschen Leichtathleten gemessen. Zuschauer aus ganz Deutschland waren mit dabei, ebenso viele Helfer aus der Region. Wir haben eine Freiwillige begleitet.

Kassel – Annika Scheiter stellt sich mit den anderen Freiwilligen in einer Reihe auf. Jetzt schnell Rucksäcke, Kleidung und Wasserflaschen der Athleten in die weißen Kisten rein, und gemeinsam geht es am Rand der Laufbahn entlang bis zu der Stelle, an der die Läufer ins Ziel kommen. Hier warten die rund 25 Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Region, um den Sportlern ihre Sachen wieder zurückzugeben. „Wir begleiten die Atheleten vom Start bis ins Ziel. Es ist spannend, so nah dran zu sein“, sagt die 19-Jährige aus Baunatal.

Ihre Aufgabe ist ein wichtiger Teil, damit die Deutschen Meisterschaften gut organisiert ablaufen können. Annika Scheiter ist das ganze Wochenende dabei. „Wenn sowas in der eigenen Region stattfindet, ist es selbstverständlich, dass ich mithelfe. Das ist eine tolle Chance“, sagt sie. Seit acht Jahren macht Annika Scheiter selbst Leichtathletik. Aktuell trainiert sie ein bis zwei Mal pro Woche. Die Disziplin, auf die sie sich bei ihrem Heimatverein KSV Baunatal spezialisiert hat, ist der 100-Meter-Lauf.

Deshalb freut sich die freiwillige Helferin besonders auf den Lauf von Gina Lückenkemper und Rebekka Haase. „Das sind Athleten, die mich schon lang begleiten und mich inspirieren.“

Dass das Orga-Team der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften auf die heimischen Vereine aus Stadt und Landkreis Kassel zugekommen ist, freut Annika Scheiter. Viele in ihrem Helferteam an diesem Wochenende sind noch sehr jung. Sie selbst gehört zu den Ältesten in der Gruppe der Wäschekorbträger. Die Baunatalerin hat die Jüngeren im Auestadion deshalb stets im Auge. „Vergiss nicht, etwas zu trinken, und stell dich am besten mal kurz in den Schatten“, sagt sie zu einem Mädchen, als sie einen Moment Pause haben. Annika Scheiter trainiert selbst eine Kindergruppe im Leichtathletik beim KSV Baunatal. Deshalb fällt es ihr leicht, den Überblick über die Gruppe zu behalten.

Ein weiterer Höhepunkt bei den Deutschen Leichtatheletik-Meisterschaften in Kassel ist für die 19-Jährige, die aktuell noch zur Schule geht, um ihr Abitur zu machen, und später bei der Polizei arbeiten möchte, die Wettkämpfe im Weitsprung. „Das finde ich total spannend. Ich freue mich auf die Sprünge der Frauen und der Männer“, sagt sie.

Schon rufen da die anderen Helfer aus ihrer Wäschekorb-Gruppe. Annika Scheiters Einsatz ist wieder gefragt und sie stellt sich ganz nach vorn in die Reihe. (Anna Weyh)